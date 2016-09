Agentes do Manaustrans orientam condutores sobre circulação na Faixa Azul

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), a partir desta quinta-feira (22), estarão orientando condutores de veículos de passeio que circulam pelas avenidas Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Nutels, Zona Norte, a não utilizar o corredor exclusivo de transporte coletivo, a ‘Faixa Azul’.

A orientação fortalece a campanha lançada há duas semanas pela Prefeitura de Manaus que alerta sobre a importância de dar prioridade ao tráfego de ônibus nas três avenidas. Os agentes estarão ao longo das avenidas com o novo corredor exclusivo.

O condutor de veículo (não autorizado) que circular na ‘Faixa Azul’ será orientado a mudar para as outras duas faixas disponíveis na via. A autuação do veículo deverá ocorrer somente em casos de desobediência às ordens do agente de trânsito.

De acordo com o diretor presidente do Manaustrans, Eudes Albuquerque, os condutores estão mais conscientes sobre a importância do corredor exclusivo.

“A cada mês as autuações têm reduzido. Em maio, 6.220 condutores foram multados por trafegar no corredor exclusivo. Em junho, reduziu para 3.800 e em julho, houve 1.389 autuações”, revelou enfatizando que a redução é resultado do trabalho constante de orientação e fiscalização.

Quem pode usar?

Além do transporte coletivo, também podem circular na Faixa Azul os táxis, veículos de transporte escolar, ônibus de fretamento, caminhão guincho em operação de remoção, ambulâncias e viaturas operacionais dos bombeiros, polícia e trânsito. A mesma regra é válida para as avenidas Constantino Nery, Mario Ypiranga Monteiro e Umberto Calderaro, vias com corredores exclusivos em vigor.

Sinalização

Ao longo das três vias, o Manaustrans implantou sinalização horizontal do corredor exclusivo (faixa azul) com placas de regulamentação de velocidade máxima na faixa preferencial (50 km/h), placas de proibido estacionar nos dois sentidos do lado direito das avenidas Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Nutels, revitalização das faixas de pedestres nas plataformas de embarque/desembarque e, após recapeamento, as avenidas receberam nova sinalização horizontal e vertical.

