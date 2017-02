Agentes de trânsito reforçam travessia de alunos na frente das escolas

As escolas situadas nos principais corredores de tráfego da cidade contam, diariamente, com a operação “Curumim”, realizada pela Prefeitura de Manaus, com apoio dos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). A ação ocorre para dar mais segurança para quem atravessa ruas e avenidas em frente das instituições de ensino nos horários de entrada e saída dos estudantes.

A operação “Curumim” foi criada pelo Manaustrans no ano passado e é intensificada no período de volta às aulas. Além da presença dos agentes, cones de sinalização são implantados nas proximidades das faixas de pedestres para que os condutores possam visualizar, à distância, as áreas de travessia e, dessa forma, reduzir a velocidade naquela via.

O trabalho tem sido realizado em escolas públicas e particulares situadas nos principais corredores de tráfego das zonas Norte, Leste, Sul, Centro-Oeste e Centro Sul. “Venho todo dia deixar meu filho na escola e fiquei mais tranquila quando vi os agentes ajudando na travessia”, disse a dona de casa Waldicéia Oliveira.

“Esta ação tem como principal objetivo garantir o trânsito seguro e evitar acidentes. O trabalho também mostra para os pedestres a maneira correta de atravessar a rua. Para os motoristas, mais uma lição de respeito ao pedestre”, disse o diretor presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.

Com informações da assessoria