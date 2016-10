Agentes de limpeza pública fazem manifestação em frente a prefeitura

Um grupo de 30 agentes de limpeza, ex-funcionários da empresa Conserge Construção e Serviços Gerais LTDA, que prestava serviço para a prefeitura de Manaus realizaram uma manifestação em frente à sede do órgão, avenida Brasil, Zona Oeste, para cobrar direitos trabalhistas que, conforme eles, até o momento não foi pago.

Os manifestantes estavam com cartazes escritos “Queremos nosso dinheiro”. Eles chegaram a queimar pneus e sacos com lixo em uma faixa da avenida, deixando o trânsito no local congestionado.

Além da cobrança dos direitos trabalhistas, os agentes de limpeza cobram do prefeito um acordo que fizeram após o anúncio das demissões. Alguns dos funcionários receberam, de acordo com eles, somente uma parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme os manifestantes, o prefeito teria garantido para eles que após a demissão receberiam todos os direitos trabalhistas e, em seguida, seriam recontratados pela Empresa Mamute, que atualmente faz o serviço de limpeza da cidade. Entretanto, segundo eles, o prefeito não cumpriu a promessa.

“Trabalhei seis anos e estou com lesões pelo corpo devido ao trabalho, que era muito pesado. Até agora não recebi nada, nem ao menos uma reposta. O prefeito não cumpriu o que ele prometeu. Só queremos o que é nosso de direito”, disse Maria das Graças Ferreira, 51.

Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) informou que honrou com todos os compromissos com a empresa Coserge, no período vigente do contrato de prestação de serviços.

Ainda conforme a nota, Semcom acredita que o manifesto ocorrido na frente da sede da prefeitura tenha fundo eleitoral com o uso de ex-funcionários da empresa.

Veja o vídeo:



Portal EM TEMPO

Com informações de Naritha Migues