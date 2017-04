Agentes da PF orientam alunos sobre prevenção as drogas

Os alunos da Escola Municipal Desembargador Fábio Lucena, no Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, fizeram uma visita, nesta quarta-feira (26), à sede da Polícia Federal do Amazonas (PF/AM) para participar da Oficina de Protagonismo Infantil com os agentes federais.

A oficina é uma das atividades do Programa Municipal de Prevenção as Drogas, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), voltada para estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A roda de conversa com o perito criminal federal Arelian Monteiro Maia serviu para explicar aos estudantes qual a função do órgão e a responsabilidade de um agente federal na sociedade. Os alunos também puderam fazer perguntas, que foram respondidas pelo perito, de forma clara e simples.

O agente federal elogiou a ação e destacou sua expectativa em receber mais alunos para explicar sobre o combate à criminalidade. “É um prazer receber esses jovens e passar para eles um pouco do que é a Polícia Federal, mostrar a importância que eles têm para a construção do futuro. Esperamos que esse bate-papo e tudo o que eles aprenderam sirva para cada um”, comentou Arelian.

Durante a ação, o superintendente em exercício da PF/AM, Richard Murad Macêdo explicou aos alunos que o órgão é uma polícia cidadã, que busca se aproximar da sociedade. “Essa parceria com as escolas é muito importante, nós precisamos mostrar para eles que a entidade policial não faz parte de uma entidade repressora, faz parte sim de um aparelho protetor do Estado e, para isso, precisamos começar esse processo de conscientização dos jovens”, disse ele.

A formanda do 9º ano, Ana Clara de Souza, 14, disse que a conversa serviu para que muitas dúvidas fossem esclarecidas sobre o papel da polícia. De acordo com ela, ter oportunidade de participar dessa experiência superou as expectativas dela. “Essa palestra me ajudou a decidir que profissão seguir, a entender o que é certo e errado e ajudar algum amigo ou até alguém da família que esteja vivendo algo errado”, afirmou a aluna.

Para finalizar a atividade, os alunos participaram de uma competição de conhecimentos gerais organizada pelos graduandos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que estagiam no órgão.

Com informações da assessoria