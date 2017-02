Agente é detido por suspeita de facilitar entrada de materiais proibidos e drogas em cadeia

O agente penitenciário Hermes Alberto Ugarte Júnior foi flagrado na manhã deste domingo (5) tentando entrar com diversos celulares e drogas na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), localizada na Avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus. Os agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) foram os responsáveis por deter o suspeito.

O fato ocorreu por volta das 8h quando Hermes chegava à unidade prisional e foi interceptado por policiais do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen) que apreenderam o material. Na abordagem, foram encontrados com o suspeito, 500 gramas de entorpecente, 15 celulares, 11 carregadores, 11 fones de ouvido, duas baterias, uma serra, cinco alicates, duas chaves de fenda, um martelo, duas tesouras, dois bocais de lâmpada, três chaves de algema, um espelho e R$ 1.459,50 em espécie.

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar Cleitman Coelho, informou que o Dipen já trabalhava com informações de que Hermes entregaria uma arma de fogo para os internos. “Nosso setor de inteligência conseguiu interceptar relatos de que a ação aconteceria hoje. O agente teve o carro revistado e dentro do veículo foram encontradas grandes quantidades de materiais proibidos”, disse.

O secretário ainda reforça que a Seap está intensificando as revistas e abordagens em familiares de internos, funcionários do sistema e demais pessoas que circulam nas unidades para coibir a entrada de materiais proibidos nas unidades prisionais. “Os procedimentos de revistas estão mais rigorosos e iremos encaminhar à delegacia toda e qualquer pessoa que for flagrada com materiais que não são permitidos nas unidades”, disse Cleitman.

O servidor Hermes Alberto Ugarte Júnior foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP) e será indiciado por tráfico de drogas e facilitação de entrada de materiais proibidos em estabelecimento prisional.

Com informações da assessoria