Agente do Detran-AM aplica multa em viatura do Manaustrans

Um veículo do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), de placa não divulgada, foi multado na manhã desta sexta-feira (30), por volta de 9h30, no estacionamento da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul. A infração causou transtornos e aborrecimentos a pessoas que estavam com veículos no estacionamento do órgão e foram impedidas de sair.

A penalidade foi aplicada por um funcionário do Detran que, de imediato, solicitou que o veículo fosse guinchado, porém condutor e agente do Manaustrans, que não teve nome divulgado, conseguiu sair do local antes que a ordem fosse cumprida.

De acordo com testemunhas, o carro estava parado em fila dupla com o pisca alerta ligado na saída do estacionamento. A infração “trancou” a passagem e muitas pessoas ficaram impedidas de deixar o estacionamento do órgão.

Procurada pela equipe de reportagem, a assessoria de comunicação do Manaustrans informou que “vai verificar o autor da infração, pois o agente de trânsito poderia estar a serviço”. Já a assessoria de comunicação do Detran esclareceu que, independentemente de o carro ser do Manaustrans, se houver irregularidades, como por exemplo a obstrução do fluxo de veículos, a multa deve ser aplicada.

Por Equipe EM TEMPO Online