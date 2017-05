Agente de trânsito é atropelado por motorista no Aleixo

Um agente de trânsito de Manaus, que não teve o nome revelado, foi atingido por um veículo, na tarde desta terça-feira (2), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital amazonense. O profissional estava de serviço quando teria sido atropelado, supostamente de propósito, por um motorista, que também teve a identidade preservada.

De acordo com testemunhas, o caso ocorreu no início da tarde, nas proximidades da Cidade da Criança. O agente de trânsito estava dirigindo uma motocicleta, Honda CG, de placa não informada, quando o motorista – ao tentar a transposição da faixa – atingiu o veículo.

A primeira informação foi de que o condutor do carro, modelo VW Fox, teria ficado chateado com a atuação do agente, que estava monitorando o trânsito na avenida. Ele teria jogado o veículo na direção do servidor, que foi arremessado ao chão. Essa hipótese foi descartada pelo presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito e Fiscais de Transporte de Manaus (Sindtran), Rafael Cordeiro. Segundo ele, o motorista não viu o agente e acabou batendo na motocicleta do Manaustrans.

“Ele estava bastante nervoso porque não queria ter se envolvido no acidente. Não foi proposital como as pessoas cogitaram, ele prestou toda a assistência, inclusive, se colocou a disposição para arcar com os gastos, como os remédios para o tratamento do agente”, disse por telefone.

Ainda durante a tarde, a assessoria de imprensa do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) informou que o servidor teve fratura na perna direita e no braço. Ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o estado de saúde é estável.

Entretanto, após passar por exames médicos na unidade de saúde, foi constatado que o agente teve apenas escoriações pelo corpo.

A assessoria não confirmou a primeira versão dada por testemunhas e disse que o caso está sendo apurado. O agente está recebendo todo o apoio do Manaustrans.

Bruna Souza

EM TEMPO