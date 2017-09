Agente de portaria é executado com 10 tiros na Compensa

Segundo a Polícia Militar o local onde ocorreu o assassinato é visto como área vermelha – Janailton Falcão

O agente de portaria Nunes Berg Monteiro Lobato, de 28 anos, foi executado com dez tiros de pistola ponto 40 em frente a casa do irmão dele, localizada na rua do Comércio, bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus, por volta de 17h20, desta quinta-feira (7). A pericia constatou que os tiros atingiram o abdômen, o pescoço, cabeça, pernas e pés da vítima.

De acordo uma moradora, uma empregada doméstica que não quis se identificar, dois homens abordaram a vítima em uma motocicleta e a mataram, à queima-roupa.

“Foi tudo muito rápido. Os homens estavam de capacete e não deu para reconhecer nenhum deles. Eles pararam e o homem que estava na garupa, apontou a arma para o rosto dele, atirando várias vezes. Muita gente gritou e correu com medo dos tiros”, disse a mulher.

Segundo a Polícia Militar, o local onde ocorreu o assassinato é visto como área vermelha. De acordo com o delegado Miguel Ribeiro, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a família afirmou que Nunes participou de uma audiência na semana anterior e que sofria ameaças. “A vítima havia sido testemunha de um processo judicial. As pessoas que fizeram a execução, podem ter relação com o processo, já que ele depôs contra”, disse Ribeiro.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

