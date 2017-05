Jaguar traz SUV premium para o Brasil

O Jaguar F-Pace 2017 foi confirmado para o mercado brasileiro, para a alegria do segmento de SUVs de luxo. Depois do sucesso da Porsche no segmento, a Jaguar não perdeu tempo ao dar atenção ao mercado brasileiro.

Por isso, o tão esperado Jaguar F-Pace 2017 foi anunciado e colocado à venda ainda em setembro do ano passado. A comercialização do modelo ocorreu antes mesmo do seu lançamento, na versão First Edition, com mais de uma centena de milhares de reais de diferença sobre o modelo inicial, que chegou em torno dos R$ 310 mil.

Da versão mais simples a um V6 poderoso, o Jaguar F-Pace 2017 chega ao mercado com clara intenção de brigar forte com os carros de marcas gigantes já estabelecidas por terras tupiniquins. Conforme analistas, a aposta da fabricante inglesa promete muito e tem tudo para ganhar mercado com os amantes do segmento no Brasil.

Para quem quer opções, a Jaguar não decepciona com o novo SUV. Aqueles que optarem pela opção de entrada podem contar com um motor 2.0 a diesel, da família Ingenium, para mover seu F-Pace. O motor é capaz de oferecer 182 cavalos (cv), e impressionantes 43,8 quilograma-força por metro (kgfm). A opção acompanha o modelo na faixa dos R$ 310 mil.

Já a versão intermediária, R$ 50 mil acima do modelo anterior, conta com (além de acabamentos e itens diferenciados), um V6 a gasolina de três litros. Este salta para uma potência de até 344 cavalos, e um torque de 45,8 kgfm.

Mais um salto é dado na versão mais completa, quando o mesmo V6 é reconfigurado para atingir os 385 cavalos de potência, sem mudanças no torque. Essa versão é capaz de levar o Jaguar F-Pace 2017 do zero aos cem em pouco mais de cinco segundos, o que é impressionante para o seu tamanho.

Itens

Podendo variar entre os R$ 310 mil e os mais de R$ 405 mil, em suas três versões, o Jaguar F-Pace 2017 é generoso desde a versão de entrada, mas sobe o nível da definição de SUV de luxo, quando torna-se mais caro.

Todas as versões contam com câmbio automático de oito velocidades e tração integral, assim como torque vetorizado. Além disso, faróis em LED, bancos em couro, sensores variados e sistema multimídia são itens de série em todos as versões.

Nas versões superiores, o sistema multimídia recebe upgrade para uma enorme tela de 10,2 polegadas, e o painel é substituído por uma versão completamente digital de doze polegadas. Além disso, sistemas de substituição da chave e as rodas diferenciadas chamam a atenção.

Na prática, uma das características do Jaguar F-Pace 2017 é sua grande capacidade de personalização. Na First Edition, limitada a 19 unidades de lançamento, até mesmo a iluminação interna é configurável. No modelo atual de mercado, o destaque vai para as rodas, que podem ser escolhidas entre 15 modelos distintos pelo comprador.

EM TEMPO