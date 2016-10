Agenda esportiva inclui seis modalidades para este final de semana em Manaus

Não irão faltar emoções desportivas neste fim de semana em diferentes zonas da capital manauara. Seis modalidades estão no cronograma: vôlei de praia, motovelocidade, futebol de base local juvenil e infantil, futsal, vôlei e beach soccer. Os destaques da agenda são o Circuito Banco do Brasil de Vôlei Sub-19 e a decisão da Copa Manaus de Beach Soccer Masculino.

Circuito Banco do Brasil de Vôlei

A Ponta Negra, na Zona Oeste da capital irá receber neste final de semana a final da temporada 2016 do Circuito Banco do Brasil de Vôlei Sub-19. Em todos os dias do evento, as rodadas irão começar às 8h. Os jogos ocorrem a partir desta sexta-feira (28), com o qualifying, e sábado (29) e domingo (30), irão acontecer as decisões.

Estaduais infantil e juvenil

Neste sábado (29), a bola vai rolar pelos Campeonatos Amazonenses Juvenil e Infantil.

No infantil todos os jogos irão começar às 8h: Rio Negro e Sul América irão duelar na Colina. Fast irá receber o Cliper na Ulbra. Holanda e Tarumã irão duelar no Carlos Zamith. No CT Barbosa Filho, o Nacional irá encarar o Manaus FC.

Pelo juvenil, todos os duelos estão agendados às 10h. Rio Negro e Holanda irão se encontrar no Carlos Zamith. Cliper e Sul América irão jogar na Colina. Nacional x Manaus FC irão medir forças no CT Barbosa Filho. O Fast irá receber o Tarumã na Ulbra.

Festival Desportivo

O vôlei e o futsal serão os carros-chefes do 2º Festival Desportivo que irá acontecer neste sábado (29), na Vila Olímpica de Manaus, localizada no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. O evento vai reunir uma média de 200 atletas que participam da Escolinha de Iniciação Esportiva (EIE), programa do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). A competição inicia às 8h, com previsão de término ao meio-dia, e é aberta ao público.

Decisão da Copa Manaus de Beach Soccer

Após dois finais de semana de muita disputa, a 2ª Copa Manaus de Beach Soccer vai finalmente revelar o campeão. A decisão irá ocorrer neste sábado (29), às 17h, quando Estrela do Norte e Área Verde duelarão por vaga na edição nacional. Antes, porém, às 16h, será disputado o terceiro lugar entre Praça 14 e Nova Geração.

Motovelocidade

Com o ‘tudo ou nada’ se aproximando, uma média de 50 pilotos vai acelerar para garantir o topo do Campeonato Amazonense de Motovelocidade, que chegará a sua penúltima etapa neste sábado (29). A competição irá começar às 20h, no Kartódromo da Vila Olímpica, entrada pela Avenida do Samba, e é aberta ao público.

Com informações de assessoria