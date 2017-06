Agenda do fim de semana traz Neguinho da Beija-Flor, Eliana Printes e exposições

Para você que quer se divertir ao som de um bom samba ou ouvir uma MPB de qualidade, além de prestigiar uma boa exposição ou feiras diversas, fica de olho na agenda Cultural do EM TEMPO. Os destaques deste fim de semana são: Neguinho da Beija-Flor, Eliana Printes, Critical Age, 4ª edição da Feira do Paço, entre outras opções.

Sábado (10)

Eliana Printes

Eliana Printes subirá ao palco do Teatro Manauara com formação minimalista para um show especial em comemoração ao seu aniversario. Com direção do músico e compositor Adonay Pereira, os arranjos ganham uma sonoridade naturalmente acústica – que deixam em evidência ainda mais a bela voz da cantora. O show contará ainda com participações surpresa.

No roteiro estará as principais canções de sua discografia, entre elas, as que se destacaram nas rádios do Brasil como “Dalaia do Lama” (Antonio Vileroy), “Se chovesse você” (Adonay Pereira, Eliana Printes e Eliankim Rufino), “Só vou gostar de quem gosta de mim” (Rossini Pinto), “Sabor das Marés” (Dalto e Marcus Sabino), “Os presentes” (Kleber Alburquerque) e “Pais e filhos” (Renato russo Dado e Marcelo Bonfá). A cantora também vai cantar no show as mais pedidas pelo público nas redes sociais como: “Por onde você for” (Adonay Pereira e Eliana Printes), “Andando em silêncio” (Adonay Pereira e Eliana Printes), “Coração Sonhador” (Nilson Chaves), “Lembrando de você” (Sergio Souto e Moarcir Luz), “Anjo de prata” e a “Cidade e o luar” (Adonay Pereira e Eliana Printes) e muito mais..

O show ainda terá duas canções do novo CD ao vivo que está em processo de finalização e será lançando no final de 2017.

Critical Age no shopping

Uma das bandas amazonenses de rock n’ roll mais conhecidas na noite de Manaus, a Critical Age realiza, neste sábado(10), no shopping Ponta Negra, um show gratuito. A apresentação acontece a partir das 19h, na praça de alimentação.

Formada em 2001 pelos irmãos Arisson Souza e Arlley Souza, a banda irá tocar os maiores sucessos do rock nacional e internacional dos anos 70, 80 e 90. Barão Vermelho, Legião Urbana, Nirvana e Red Hot Chili Peppers são algumas das bandas que fazem parte do repertório da Critical Age.

Domingo (11)

Neguinho da Beija-Flor

O Moai Restobar, casa localizada na Avenida do Turismo, 5625, Tarumã, traz a Manaus o intérprete carioca Neguinho da Beija-Flor, com a presença da bateria Furiosa da GRES Reino Unido da Liberdade. A festa é neste domingo (11), a partir das 16h.

Em suas apresentações, Neguinho da Beija-Flor, além de cantar sucessos, como “Deusa da Passarela”, “Ângela” e “Bem melhor que você”, incluirá no repertório algumas inéditas autorais, que estarão em seu próximo trabalho, o CD e DVD “O resumo”, que será lançado em agosto. As canções “O resumo”, “Graças a Deus”, “Meu modo de amar”, “Luiza Flor Morena” e “Ricardão Ciumento”, também fazem parte do seu repertório.

Feira do Paço

A 4a edição da Feira do Paço 2017 será realizada, neste domingo (11), a partir das 16h, no Marco Zero de Manaus, praça do Dom Pedro II, no Centro. O evento gratuito, realizado pelo Instituto Amazônia, já faz parte do calendário cultural da cidade e vai reunir os amantes das festividades juninas, com muita música, dança, comida e uma gama de produtos criativos.

Durante toda a feira, as ruas Bernardo Ramos, Gabriel Salgado e parte da avenida Sete de Setembro, no entorno da Praça Dom Pedro II, ficam repletas de ocupações artísticas, gastronômicas, área geek, área infantil, exposição de itens e serviços do segmento da Economia Criativa, com a participação dos próprios empreendedores que criam e confeccionam seus produtos.

Esquenta junino

No Parque da Criança, localizado na Rua Castro Alves, S/N, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital, a programação inicia às 14h com a ‘Exposição de Quadrinhos’ na Biblioteca, seguida pela Pintura Facial, das 14h30 às 16h na Praça de Alimentação. A Tirolesa permanece no horário das 15h às 18h e, em seguida, tem a “Contação de História” das 17h às 17h30, na Biblioteca. Das 18h às 19h30 será realizado o “Esquenta Junino”, com músicas e brincadeiras juninas.

Encerrando a programação deste fim de semana, a sessão do “Cineminha” acontecerá das 18h às 19h30 no Anfiteatro.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Com informações da assessoria