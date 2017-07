Agenda cultural: Virada Sustentável, Feira de Vinil e espetáculos de teatro dominam o fim de semana em Manaus

Este final de semana promete ser um dos mais agitados na cidade, tudo porquê será realizada a 3ª Virada Sustentável em Manaus. O evento que acontece no sábado e domingo, com início às 8h, estende-se até às 18h, no sábado, e até às 20h no domingo. As apresentações musicais do Malaba Jam Festival se estenderão até 22h no Parque do Bilhares, Zona Centro-Sul. A Virada conta ainda com atividades paralelas de incentivo à prática sustentável.

Dentro da virada haverá a quinta edição do Malaba, onde vai reunir música, artes plásticas e solidariedade, com as apresentações das bandas Canhamukaya, Na Trilha, Cabocrioulo, Johnny Jack Mesclado, Os Tucumanus e Alaídenegão, além dos DJs Kimo e Tubarão. Cada atração vai receber convidados para dividir o palco, entre eles: Leka Denz e Casa de Caba.

O Malaba acontece no anfiteatro da primeira etapa do Parque dos Bilhares. O acesso aos shows é gratuito, mas quem quiser pode fazer a doação de itens da cesta básica para ajudar os portadores de doenças no sangue, que são atendidos pelo Grupo Raio de Sol.

Feira de Vinil

Os amantes e colecionadores de vinil têm um encontro marcado no próximo domingo (30), no Mirante Music Bar, na avenida Padre Agostinho C. Martin, São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, onde será realizada a 2ª edição da Feira de Vinil. O evento iniciará às 16h e vai até as 22h, com entrada gratuita.

A festa que está sendo realizada pelo Clube de Vinil de Manaus e Toca do Vinil vai homenagear, neste ano, os 25 anos do lançamento do primeiro álbum do cantor Zeca Torres, “Porto de Lenha”. A feira vai contar com CDs, DVDs, livros, quadrinhos, toca-discos e outros artigos relacionados à música e à literatura.

Leia também: ‘Clássica Cult’ leva trilha sonora de clássicos do cinema ao Teatro Amazonas com entrada gratuita

Concertos “A Sétima Arte”

Dentro da programação da Virada Sustentável, paralelo o que ocorre lá no Parque dos Bilhares, o Teatro Amazonas recebe mais uma edição de concertos voltados para trilhas do cinema.

Sábado (29), a Amazonas Filarmônica volta ao palco para a segunda récita do espetáculo Aquarela Sinfônica. O concerto traz peças eruditas presentes nos filmes Fantasia e Você Já Foi à Bahia, de Walt Disney, como a Dança das Horas, da ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli; O Aprendiz de Feiticeiro, de Paul Dukas; e a Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

E para fechar a série, os maestros Otávio Simões e Marcelo de Jesus regem a Filarmônica às 17h e 19h, respectivamente, no concerto “A Música de John Williams” – que, como o próprio nome já diz, presta homenagem ao gênio criativo do regente e compositor americano. No repertório da apresentação, trilhas sonoras de filmes premiados de Hollywood, como Star Wars, E. T. – O Extraterrestre, Tubarão, Harry Potter e Indiana Jones.

Blue Birds Band celebra 50 anos com show no Largo São Sebastião

A lendária Blue Birds se mantém firme desde os anos 60 e irá comemorar seu jubileu de ouro no próximo sábado (29), em show especial no Largo de São Sebastião, às 19h. Os próximos eventos comemorativos da banda são: o “Show Bossa Sempre Nova”, dia 1/09 exposição fotográfica no hall do Teatro Amazonas, e “Show Jovem Guarda Viva” dia 01/12, com lançamento do livro Blue Birds Band História e Memória – 50 anos, também no Teatro Amazonas.

Neste sábado, o show da banda irá contar com a participação da Orquestra Experimental Amazonas Filarmônica, Edward Costa, Wandler Cunha, José Dibo e Banda Overload. A entrada é doação de 1kg de feijão, arroz, macarrão ou leite para o Instituto Filippo Smaldone.

Espetáculo “Abrazo” no Sesc

Clowns de Shakespeare do Rio Grande do Norte apresenta em Manaus neste domingo (30) o espetáculo “Abrazo”, integrando o projeto Palco Giratório, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). O espetáculo conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e ocorrerá no Les Artistes Café Teatro, às 17h, com entrada gratuita.

Paulinho Gogó

O comediante Paulinho Gogó desembarca em Manaus nos dias 29 e 30 de julho com o seu novo show “Fato Venério”. Depois do sucesso “No Gogó do Paulinho”, que ficou em cartaz durante 8 anos e percorreu quase todo o país, o artista Maurício Manfrini traz novas histórias e situações do cotidiano a esse novo espetáculo.

Humorista, locutor, dublador e cantor, ele faz parte desde 2004 do elenco da programa “Praça é Nossa”, com Carlos Alberto de Nóbrega. O show será apresentado no Teatro Manauara (Piso Buriti do Manauara Shopping – Av. Mario Ypiranga Monteiro, 1300 – Adrianópolis), e os ingressos já podem ser obtidos no site www.ingresse.com e bilheteria do teatro.

Bruna Chagas

Com informações da assessoria

Leia mais:

Pesquisar agenda Com festivais e ‘Verão Na Praça’ a agenda cultural do AM ganha fôlego nos próximos meses

Arraiais, grandes espetáculos e shows musicais são destaques na agenda cultural

Agenda Cultural traz festejos juninos, cinema e feira de gibis para o fim de semana, veja o vídeo