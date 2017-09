Agenda Cultural traz teatro de bonecos, feira artesanato e show

Que tal um pedacinho do mundo na sua casa ou no seu escritório? Aue tal também um espetáculo de teatro de bonecos? Pois é, neste fim de semana Manaus terá isso e muito mais para você levar a sua família e amigos. A reportagem separou alguns eventos culturais deste fim de semana para você não perder nenhum. Confere aí:

Mundial Art

A Mundial Art terá artesanato, moda, decoração e gastronomia – Duivulgação

Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração, entre os dias 1 a 10 de setembro, vai receber expositores da Guatemala, Turquia, Bali, África do Sul. O exótico artesanato amazônico e de outras cidades brasileiras, receberá o público das 15h às 22h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. O ingresso para a feira vai custar R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Crianças até 10 anos não pagam.

Festival de Teatro Infantil de Bonecos

“Menino Coragem” é o novo espetáculo do conceituado grupo

Entre os dias 2 e 10 de setembro, o Shopping Ponta Negra recebe o Festival de Teatro Infantil de Bonecos, que será realizado em parceria com a consagrada Cia. Articularte. A atração ficará localizada no segundo piso (L2). No espaço, os pequenos poderão se divertir assistindo as peças “Cuca Fofa de Tarsila”, “Portinari Pé de Mulato” e o “Menino Coragem”. Além disso, a criançada também poderá participar de oficinas de criação de bonecos que acontecerão no intervalo dos espetáculos.

Confira a Programação

No dia 2, às 17h, será exibida a peça “Cuca Fofa de Tarsila” e, às 19h, “Portinari Pé de Mulato”. No dia 3, às 17h, será a vez do “Menino Coragem” e, às 19h, “Cuca Fofa de Tarsila”.

No dia 5, acontecem duas sessões, às 17h e às 19h, da história “Portinari Pé de Mulato”. No dia 7, o público poderá assistir uma das duas sessões do “Menino Coragem”, que acontecem às 17h e às 19h.

No dia 9, às 17h, será exibida a peça “Cuca Fofa de Tarsila” e, às 19h, “Portinari Pé de Mulato”. E, no dia 10, último dia de Festival, às 17h, será apresentada a peça do “Menino Coragem” e, às 19h, “Cuca Fofa de Tarsila”.

Raça Negra

Raça Negra traz o pagode dos anos 90 para Manaus

Fruto de uma época na qual o pagode romântico ditava o “tom” das rádios de todo o país, a banda Raça Negra é uma das poucas remanescentes com voz ativa e papel de destaque no cenário nacional da música. O grupo está com apresentação marcada para o próximo domingo (3), às 17h, no Copacabana Chopperia, localizado na Avenida do Turismo, Tarumã.

O Raça Negra está com mais de trinta anos de estrada e foi criado pelo vocalista Luiz Carlos em 1983. Mesmo sem ter acompanhado a época de ouro do grupo, não há quem fique parado ao ouvir canções como ‘Didididiê’, em um churrasco de família, ou procure um ombro amigo ao som de ‘É tarde demais’.

Maria Gadú

A cantora retorna à cidade após quatro anos

Manaus foi a cidade escolhida pela cantora Maria Gadú para promover o último show da turnê “Guelã – Ao vivo”. A apresentação, que marca o seu terceiro álbum de estúdio, será realizada no próximo dia 2, no Teatro Manauara.

Os ingressos para o show estão sendo vendidos ao valor de R$ 60 (meia-entrada plateia) e R$ 40 (meia-entrada pista), no site www.aloingressos.com.br e na bilheteria

Exposição em fotoplastia

O artista plástico Sérgio Cardoso realizará, entre os dias 30 de agosto e 13 de outubro, a exposição “Code Time Pinturas e Fotografias”. A mostra será na Galeria de Artes Helena Gomes da Silva, no ICBEU Manaus, localizado na Rua Joaquim Nabuco, Centro da cidade.

Cardoso, que recentemente foi eleito imortal e passou a ocupar uma cadeira na Academia Amazonense de Letras (AAL), nasceu em 1954 e começou a pintar na década de 70. Sua obra é marcada pela denúncia social e influências da região.

Bruna Chagas

