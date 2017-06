Agenda Cultural traz festejos juninos, cinema e feira de gibis para o fim de semana, veja o vídeo

“A fogueira ta queimando, em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa-pé nesse salão…”, e assim, com essa música junina, a gente começa a agenda cultural desse fim de semana que está repleta de arraiais por toda a cidade, e claro, tem também estreia de filmes e outros eventos como festival de turismo e gastronomia, e ainda a feira de livros e troca de gibis. Confira:

Festival de Turismo e Mostra Gastronômica do Amazonas

De 22 a 25 de junho, o Turismo e suas diversas expressões serão a pauta do I Festival de Turismo e Mostra Gastronômica do Amazonas, que acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, das 15h às 21h. Exposição de artesanato regional, artes plásticas, de potencialidades e atrativos turísticos de 27 municípios do Estado, gastronomia regional e indígena, além de pintura corporal e apresentações culturais deverão movimentar os três dias de evento.

Feira de Troca de Livros e Gibis

Neste domingo (25), das 9h às 13h, na Biblioteca Pública do Estado, situada à rua Barroso, 57, Centro de Manaus. O evento está em sua 11ª edição. A iniciativa atrai pessoas de todas as idades, interessadas em fazer um intercâmbio cultural por meio de livros e gibis. Para participar, elas devem oferecer para troca uma ou mais obras em perfeito estado de conservação das categorias: literatura geral; literatura brasileira; literatura da Amazônia; literatura infanto-juvenil; gibis, HQs e mangás; livros relacionados à Amazônia; biografia e/ou artes.

Na programação da feira estão ainda atividades voltadas ao público infantil, de pintura de desenhos até a exibição de filmes – nesta edição, a seleção inclui a animação nacional “O grilo feliz e os insetos gigantes” (2009), com direção de Walbercy Ribas, das 9h15 às 10h40, e o filme nacional “O bem amado” (2008), de Guel Arraes, das 10h45 às 12h30. As produções têm classificação indicativa livre e serão exibidas com recursos de audiodescrição e legendas para deficientes auditivos e visuais.

Cinema: Estreias da semana

Meus 15 anos

Bia é uma adolescente de 14 anos que vive com seu pai e tem um único amigo. E o que os une é a música. Sem outras amizades Bia se vê desestabilizada quando descobre que ganhou uma festa de debutante e terá que convidar um significativo número de pessoas para o evento.

Comédia – Brasil, 2016. Direção: Caroline Fioratti. Elenco: Larissa Manoela, Rafael Infante, Daniel Botelho. Duração: 103 min. Classificação: 10 anos.

O Círculo

Uma jovem consegue o emprego de seus sonhos em uma poderosa empresa de tecnologia chamada O Círculo, e acaba descobrindo uma ferramenta que afetará a vida de toda a humanidade.

Suspense, Ficção Científica – (The Circle) EUA, 2016. Direção: James Ponsoldt. Elenco: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega. Duração: 141 min. Classificação: 12 anos.

Festas Juninas

15ª edição da tradicional festa ‘Parque na Roça’

A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) realiza nesta sexta-feira (23) a tradicional festa junina “Parque na Roça”. O evento faz parte do programa “Conviver” e será realizado das 15h às 21h no Ginásio do Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na Rua Rio Mar, 1324, bairro Nossa Senhora das Graças. A festa acontece há 15 anos e, desta vez, contará com apresentações de danças folclóricas e grupo coreográfico de dança do Parque Municipal do Idoso, com apresentação de carimbó, dança portuguesa e a tradicional quadrilha, além de muita música com Beto Gomez e Dj Ery Castro e barraquinhas com comidas típicas da época.

A festa junina também marca o encerramento da programação, realizada durante duas semanas, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Durante o evento será distribuído material informativo para reforçar a conscientização quanto ao tema.

Arraial do Parque Cidade da Criança

O Parque Cidade da Criança, na avenida André Araújo, Zona Centro-Sul, também entrou em clima de São João e nesse fim de semana promove o “Arraial do Parque”. O evento acontece no sábado (24) e domingo (25), a partir das 14h. A criançada irá se divertir com brincadeiras, quadrilha, pintura facial junina, encenação teatral de casamento caipira, além da apresentação das quadrilhas “Caipira na Roça da Betânia” e “Brotinhos de Petrópolis” (infantil e a adulto).

