Agenda Cultural tem espetáculo de dança e peças de teatro em Manaus

O fim de semana é de eleição para escolher o novo governador do Amazonas, mas antes ou após exercer a sua cidadania, você tem muita coisa para fazer e curtir na cidade de Manaus. Sabe por quê? De sexta a domingo, a capital está repleta de eventos culturais que são imperdíveis. A reportagem separou os melhores destinos para você não deixar de conferir e levar toda a família.

Sexta-feira (25)

Para começar, quem é fã de literatura e televisão, haverá o lançamento do livro “Dois irmãos: Roteiro da série”, em Manaus, com a presença da autora Maria Camargo. O evento acontece às 18h, na banca do Largo, localizada no Largo de São Sebastião, Centro.

Roteiro original da série virou livro

A obra traz o roteiro da minissérie televisiva “Dois irmãos”, produzida pela Rede Globo com base no romance homônimo do escritor amazonense Milton Hatoum, publicado em 2000.

Além do roteiro original, “Dois irmãos: Roteiro da série” inclui comentários de Maria Camargo que revelam o processo de adaptação do romance para a televisão e apontam diferenças e semelhanças entre o roteiro e a série finalizada.

A série adaptada do romance “Dois irmãos” foi ao ar em janeiro deste ano, trazendo no elenco Cauã Reymond, Eliane Giardini, Antônio Fagundes e Juliana Paes, entre outros nomes.

Sábado (26)

Temporada de Teatro para a Infância

Temporada de teatro para alegrar a criançada

No sábado haverá teatro infantil para garotada no Parque da Criança, que recebe mais uma vez a “Temporada de Teatro para a Infância”, com o espetáculo “No Mundo do Faz de Conta”. A apresentação começará às 17h.

A Temporada de Teatro para a Infância tem como objetivo fomentar o interesse da criança pela arte de interpretar, além de ser uma oportunidade da Prefeitura de Manaus oferecer uma programação culturalde qualidade, para os pais que buscam entretenimento para os pequenos no fim de semana.

O Parque Cidade da Criança está localizado na avenida André Araújo, com entrada pela rua Castro Alves, s/n, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Atividades suspensas

Devido ao segundo turno da eleição suplementar para governador do Amazonas, que será realizado neste domingo, 27/8, as atividades no Parque da Criança ficarão suspensas para que a população possa exercer o seu direito ao voto.

Programação do Parque

14h30 às 16h: Jogos Lúdicos, na Praça de Alimentação.

15h às 18h30: Pintura Livre e Brincadeiras Divertidas (De 1 a 5 anos), na Brinquedoteca.

16h às 17h: Oficina de Flauta, (A partir dos 6 anos), na Biblioteca

17h às 18h: Temporada de Teatro para a Infância com o Espetáculo “No mundo do faz de conta”, no Teatrinho.

18h às 18h30: Sessão de Fotos, no Teatrinho.

18h30 às 19h30: Apresentação Artística, na Praça de Alimentação.

Teatro da Instalação recebe Escola de Dança Soul Art

O espetáculo Art Alma será a combinação de diversos estilos da Dança de Salão

Neste sábado (26), às 19h, a Companhia de Dança Soul Art Danças e Eventos realizará os espetáculos ‘Art Alma’, no Teatro da Instalação, e ‘Baile Art Alma’ em comemoração aos seis anos de atuação em Manaus. Os eventos gratuitos serão abertos ao público, onde apresentarão a sensualidade dos estilos e a liberdade expressadas em ritmos como no Bolero, Tango, Zouk, Bachata, Salsa, Samba de Gafieira.

O espetáculo Art Alma será a combinação de diversos estilos da Dança de Salão, onde as palavras não precisam ser ditas, pois se comunicam com gestos, olhares e ações que percorrem livremente ao som da música, como afirma a Professora, Bailarina e Coreógrafa Alessany Negreiros.

“Os estilos de danças serão apresentados como nossas vidas, de forma livre, leve e conduzidos da maneira que queremos”, disse a bailarina.

Farão parte do show os professores Amanda Suamy, Demys Cota, Gabriel Gomez, Irina Kazak, Kelsin Favacho, Lilian Garcia, Luana Monteconrado, Luciana Gorgonha, Rodolfo Gomes, Sally Ataide e Thiago Pereira. A coreografia está sob direção de Alessany Negreiros.

Após a performance no Teatro da Instalação, a Companhia de Dança convida dançarinos e interessados em aprender as modalidades de Dança de Salão a participarem do Baile Art Alma, às 22h, na sede da Escola de Dança, localizada na rua Rio Mar, Vieiralves.

Sábado (26)

Espetáculo “De Salto Alto” no Teatro Manauara

A peça “De Salto Alto” retrata de maneira bem-humorada a história de 3 mulheres de gerações diferentes que buscam a autorrealização e a felicidade, traçando caminhos variados. O texto é do ator amazonense Roger Barbosa. O espetáculo será apresentado a partir das 20h, no Teatro Manauara.

“De Salto Alto” conta a história de três mulheres em três fases diferentes. Claudia (49) sempre foi dona de casa e vê em sua filha, Paula (17), a chance de realizar todos os seus sonhos através dela. Tudo desmorona quando Paula fica grávida. Para tentar amenizar a situação aparece Márcia (32). Ela é amiga da família e modelo de mulher moderna para Claudia. As três passam a ver os pontos positivos e negativos na vida uma das outras.

No meio de tudo isso está Geraldo (60), esposo de Claudia que acaba de se aposentar e quer impor a rotina de seu antigo trabalho dentro de casa. Um mal-entendido envolve todos numa grande confusão. No final de tudo os laços familiares são fortalecidos e o amor continua sendo a engrenagem mais importante da família de Claudia.

Últimos festivais folclóricos

Os festivais folclóricos nos bairros que recebem apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) entram na reta final e terão suas programações encerradas neste fim de semana. De sexta-feira a domingo, oito eventos serão realizados nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste, a partir das 19h.

Programação

12º Festival Folclórico da Comunidade Nova Floresta

25,26,27 de agosto 1,2,3, 8,9 e 10 de setembro

19h às 0h

Rua Ônix, Comunidade Nova Floresta – Tancredo Neves (próximo a Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá)

35º Festival Folclórico da Cidade Nova – Campo do Divina

25,26,27 de agosto 1,2,3, 8,9,10 de setembro

19h às 0h

Rua Bispo Pedro Massa – Cidade Nova

Arraial dos Amigos da Comunidade do Bairro da Cachoeirinha

25,26,27 de agosto

19h às 0h

Avenida Marquês de Silveira (entre as Ruas Parintins e Carlos Antony), s/n – Cachoerinha

4º Festival Folclórico da Comunidade Parque Santa Etelvina

25,26,27 de agosto

19h às 0h

Rua D, esquina com a Rua Tereza D’ ávila, Bairro Santa Etelvina

Festival Folclórico do Santos Dumont

25,26,27 de agosto e 1,2 e 3 de setembro

19h às 0h

Rua Comadre José Siqueira, 371, Conjunto Santos Dumont – Bairro da paz

10º Festival Folclórico Rosas da Noite

25, 26,27 de agosto e 1,2 e 3 de setembro

19h às 0h

Rua Atlético Paranaense com a Rua Leopardo, em frente a UBS, nº 36, Bairro Cidade de Deus

Arraial da Comunidade Nossa Senhora de Fátima

25,26 e 27 de agosto

18h às 0h

Rua Boa Esperança, Bairro Vila da Prata.

Festival Folclórico Clariano do Monte das Oliveiras

25,26 e 27 de agosto

18h às 0h

Rua Palmeira Branca, nas proximidades do igarapé do passarinho, Bairro Monte das Oliveiras

Bruna Chagas

EM TEMPO

