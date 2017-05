Agenda cultural do fim de semana em Manaus traz Anavitória, rock, toada e ópera

Um dos destaques da agenda cultura para este fim de semana é o show do duo Anavitória que saiu do Tocantins e está bombando no Brasil. Além delas, outro evento cultural é a programação do XX Festival Amazonas de Ópera. Confiram:

Sexta(19)

Boi-Bumbá

Quem é caprichoso não pode perder o encontro da Marujada de Guerra com Pop da Selva, Arlindo Jr. É um ensaio técnico em continuidade à preparação para o 52º Festival Folclórico de Parintins. O evento será realizado no Atlético Rio Negro Clube, a partir das 19 horas. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia – sócios do Caprichoso e estudantes, com carteira).

Rock

Show de Rock com Catraia Rock e Zona Tribal, marcando a despedida do Guitarrista da Catraia Rock, Carlos Paiva. O evento será realizado no Vinil Rock Live, na rua Belo Horizonte, Adrianópolis. A partir das 20h. Mais informações: (92)3663-2047

Sábado (20)

Humor & Rock

O cantor Luso e Lady Parker, personagem do ator Michel Guerrero, apresentam o novo show ‘Cantou uma, cantou todas’, neste sábado (20), a partir das 22h, no Frida’s Espaço Mix Bar, localizado na Rua Rio Mar, nº 56, Vieiralves, em Manaus.

A apresentação será marcada por dois momentos: o primeiro, com músicas do repertório dos artistas; e o segundo com canções que representam a força e o poder da mulher na música brasileira.

O couvert artístico será de R$ 15 por pessoa e reserva de mesas pode ser feita pelos telefones 3584-3930 e 98202-7995.

Duo de Tocantins

A dupla Anavitória fará seu segundo show em Manaus. A apresentação do duo formado por Ana Caetano e Vitória Falcão acontece neste sábado (20), no Studio 5, na capital amazonense. Os ingressos estão à venda no Amazonas Shopping e Manauara Shopping) e também pela internet. O segundo lote custa R$ 60,00 (pista/meia-entrada); e R$ 120,00 (frontstage/meia-entrada).

Domingo(21)

Ópera

Para contar a história do mais famoso dos reis de Israel, o Teatro Amazonas recebe neste domingo, dia 21 de maio, o oratório O Rei Davi, composto pelo suíço Arthur Honegger, no Concerto Bradesco III. O espetáculo integra as atividades do XX Festival Amazonas de Ópera (FAO). O concerto começa às 19h.

O concerto traz como solistas a soprano Dhijana Nobre, a mezzo soprano Luisa Francesconi e o tenor Juremir Vieira. No papel da Pitonisa, a soprano Isabelle Sabrié, e como narrador, o barítono Homero Velho, que participou da montagem da ópera Tannhäuser, no XX FAO. O concerto, que tem direção musical assinada pelo maestro Otávio Simões, conta com a participação do Coral do Amazonas e da Amazonas Festival Orchestra, uma junção entre a Amazonas Filarmônica e a Orquestra Experimental Amazonas Filarmônica.

Os valores do ingresso são: Plateia, frisas e 1° pavimento: R$ 50; 2° pavimento: R$ 50. /Setor amarelo Plateia: R$ 40; Frisas: R$ 35; 1°, 2° e 3° pavimento: R$ 30 / Setor Roxo: 1° pavimento: R$ 20, camarote externo: R$ 5; 2° pavimento: R$ 10, camarote externo: R$ 5; 3° pavimento: R$ 10.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Com informações da assessoria