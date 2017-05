Agenda cultural deste fim de semana traz Teatro Mágico, Ópera e Moana

As dicas culturais deste fim de semana na agenda do EM TEMPO vão de reggae, MPB, performance gastronômica e até espetáculo infantil. Confiram:

Sexta-feira(26)

Lançamento CD com show ao vivo

Lançamento do segundo álbum da banda Alaídenegão será nesta sexta, em Manaus. O evento, em parceria com o Tacacá da Gisele, começará às 20h, no Largo São Sebastião. O evento contará com a participação dos cantores Tennessee Nogueira, da Johnny Jack Mesclado e Miltinho, da Cabocrioulo. O acesso é gratuito.

No repertório da noite, o vocalista Davi Escobar destaca que os fãs vão conhecer canções inéditas como ‘A Outra’, ‘Pontas do Rio Negro’, ‘Curumim’, ‘Nada é, tudo está’ e ‘Ayuasqueiro’.

“Vai ter participação de parceiros de longa data porque o CD vem na pegada de celebração”, diz o músico, lembrando que a Alaídenegão completa dez anos de estrada, no Carnaval do ano que vem.

Sábado (27)

Teatro Mágico

Após 13 anos de estrada, a companhia musical visita suas raízes, seus primeiros passos, dialoga com a atualidade e revela canções inéditas com o show “Fernando Anitelli apresenta: O Teatro Magico – Voz e Violão”. Cara a cara, o artista vai revisitar um repertório de músicas inéditas e também cantará seus principais sucessos neste sábado, ás 21h no Teatro Manauara. Os ingressos para setor A R$ 50 (meia entrada) / setor B R$ 40 (meia entrada).

Com a parada temporária da trupe neste próximo período, Fernando pretende realizar apresentações únicas neste formato, se restringido a menos de 10 shows em todo o país, para que assim também possa pensar e produzir seus próximos passos artísticos.

Gatronomia e performace

A temporada da “Bankête Performátiko Amazôniko” chega ao fim neste sábado (27), às 17h, no DaVárzea das Artes, na Rua B, Casa 2, conjunto Jardim Yolanda, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“Bankête” é um ritual gastronômico performativo contemporâneo, inspirado na gastronomia amazônica, com seus cheiros, temperos e sabores. Assim, público participa de um banquete que oferece uma experiência do degustar em comunhão. Ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Domingo(28)

Ladybug e Moana

Um recente sucesso da televisão ganha os palcos com a produção Miraculosos. A peça “As aventuras de Ladybug e Moana” conta a história de Marinette, uma menina apaixonada por moda que vive os dilemas de uma adolescente comum. Mas, o que ninguém sabe é que ela também é uma super-heroína, conhecida como “Ladybug”.

Ela e seu parceiro nas lutas, Cat Noir, vivem muitas aventuras juntos. E quem se junta a Ladybug nesse espetáculo incrível é a heroína Moana. Ela não gosta de ser chamada de princesa, diz apenas que ela é a “filha do chefe”, mas não foge da sua responsabilidade. Uma superprodução onde o palco se transforma em um oceano de emoções neste domingo, no Teatro Manauara, a partir das 17h. Os ingressos custam R$50.

Ópera fantasia

Os gigantescos e formidáveis personagens da Ópera Bradesco “Onde vivem os monstros” do 20° Festival Amazonas de Ópera (FAO) invadem o Teatro Amazonas neste domingo, dia 28 de maio, às 17h. As apresentações são resultado de parceria entre o festival amazonense e o Theatro São Pedro, de São Paulo.

“Onde vivem os monstros” narra a história de Max, um garoto de 5 anos de idade. Cheio de imaginação, mas muito levado. Ele é colocado de castigo em seu quarto após desobedecer à mãe e praticar uma grande travessura. Sozinho, o garoto se volta para o seu próprio universo e se transporta para um reino desconhecido. Encantado, Max parte para a terra dos “Monstros Selvagens”, onde ele é o rei das criaturas.

O espetáculo tem direção musical e regência de Marcelo de Jesus, diretor artístico adjunto do FAO, que conduz a orquestra Amazonas Filarmônica nas apresentações dos dias 27 de maio e 3 e 4 de junho. No dia 28 de maio, a regência será do convidado Pedro Messias, que conduziu a ópera encenada em São Paulo no ano passado.

O elenco do espetáculo tem à frente a soprano Roseane Soares, no papel de Max, e a mezzo-soprano Andreia Souza, no papel de Mama. Os cinco monstros, Tzippy, Moishe, Aaron, Emile e Bernard, terão vozes líricas feitas, respectivamente, pela soprano Isabelle Sabrié, pelo tenor Juremir Vieira, pelo barítono Moisés Rodrigues, e pelos baixos, Murilo Neves e Emanuel Conde.

