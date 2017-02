Agenda: bandas e blocos em programação intensa

A programação de Carnaval promete ser intensa em Manaus. Enquanto as escolas de samba do Grupo Especial desfilam pelo sambódromo, na Zona Centro-Oeste, os blocos e bandas prometem arrastar um grande número de foliões pelos bairros da cidade. Mais de 50 festas já estão confirmadas e devem acontecer ao longo deste feriado prolongado.

No sábado, 25 de fevereiro, o Bloco da Tereza se apresentará no pub Estação Arte & Fato, localizado na rua 10 de Julho, bairro Centro, a partir das 22h.

As atrações confirmadas são a dupla Luaninha e Larissa Almeida, além das bandas de Carnaval Terezinha, Os Chacrinhas e

Unidos do Beijaço.

O famoso Bloco das Piranhas realiza a sua 37ª edição, no sambódromo, a partir das 16h de domingo, dia 26. A entrada é um quilo de alimento não perecível. No mesmo dia, acontece também o Concurso de Fantasia, no Teatro Amazonas, situado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro. Gratuito, o evento é uma boa oportunidade de prestigiar o talento e a criatividade

dos amazonenses.

Na segunda-feira (27), o Bloco do Bar do Caldeira traz como atrações principais as bandas Velha Guarda do Caldeira, Demônios da Tasmânia e a bateria da escola de samba da Aparecida. A festa começa às 16h e segue até à meia-noite, na avenida José Clemente, esquina com a rua Lobo D’Almada, Centro.

Na mesma noite, o Tropical Hotel recebe mais uma edição do Manaus Fantasy. Para animar os foliões presentes, já estão confirmados como atrações os cantores Adriano Arcanjo, Uendel Pinheiro, Márcio Cigano e Júnior e Banda. O evento também vai contar com artistas da música eletrônica. O paulista Rafael Paste e os DJs amazonenses Sandro Souza, Korea, Alonso, May Seven, Cezar Dantas e Graciano Rebelo vão agitar a festa a partir das 22h.

Galo e Parque 10

A avenida das Torres vai ser tomada pelos foliões que curtem uma das mais tradicionais bandas de Carnaval da cidade, a Banda do Galo, que se apresenta na terça-feira, dia 28.

As bandas Mão Pra Riva e o grupo de frevo Artes Sem Fronteiras comandam os trios elétricos, a partir das 14h. Os “frevolês”, a camisa temática da festa, devem ser vendidos por R$ 30 e R$ 40.

Ainda na véspera do feriado de cinzas, o Bloco do Parque 10 promove festa gratuita na unidade do Fast Temaki localizada na avenida Mário Ypiranga, a partir das 14h.

Laize Minelli

EM TEMPO