Agências da Caixa continuam funcionando em horário especial

Nesta segunda e terça-feira (13 e 14), todas as agências Caixa Econômica federal abrirão antes do horário normal para fazer o atendimento sobre contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, 4,8 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro têm direto a sacar o saldo.

Segundo a Caixa, no primeiro dia de saques das contas inativas do FGTS, na sexta-feira (10), 1,4 milhões de trabalhadores sacaram R$ 1,8 bilhão, seja em agências, caixas eletrônicos ou lotéricas. Outros R$ 2 bilhões foram depositados automaticamente nas contas de quem é cliente do banco.

Neste sábado (11), a Caixa abriu 1.841 agências em todo o Brasil, das 9h às 15h, para atender somente questões relacionadas às contas inativas do FGTS.

Pode sacar a quantia parada em contas inativas quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Desde sexta-feira, têm acesso aos recursos somente aqueles que nasceram em janeiro

e fevereiro.

Calendário

De acordo com o calendário divulgado pelo governo, será liberado o dinheiro dos nascidos em março, abril e maio a partir de 10 de abril. Em 12 de maio, é a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto. Os aniversariantes de setembro, outubro e novembro poderão sacar os valores a que têm direito a partir de 16 de junho. Por fim, a partir de julho será liberado o dinheiro dos nascidos

em dezembro.

No total, há 49,6 milhões de contas inativas aptas a terem os valores liberados. A expectativa do governo é que, ao resgatar o dinheiro parado, os trabalhadores injetem mais de R$ 30 bilhões na economia.

No primeiro dia de pagamento das contas inativas (10/3), a Caixa promoveu o crédito em conta de clientes (poupança e conta corrente) no valor de R$ 2 bilhões, beneficiando cerca de 1,9 milhões de trabalhadores, nascidos nos meses de janeiro e fevereiro e titulares de contas inativas do FGTS, de acordo com a MP 763/16.

Movimentação

Nas agências de todo o Brasil, foram emitidas ontem 512 mil senhas de atendimentos a trabalhadores em busca de informações.

Somente no Estado do Amazonas foram mais de 21 mil emissões de senhas

a trabalhadores.

Em todos os canais (agências, lotéricas, correspondentes e máquinas de autoatendimento), a Caixa promoveu na sexta-feira (10) o pagamento de mais R$ 1,8 bilhões, para 1,4 milhões de trabalhadores, em todo o país, em todos os

motivos de saque.

A Caixa está processando tais pagamentos no sentido de extratificar quantos se referem à MP 763/16.

Contas inativas

As contas inativas do FGTS são aquelas que deixaram de receber os depósitos mensais que eram normalmente realizados devido a um pedido de demissão ou mesmo a uma dispensa feita pelo empregador.

Como as contas do FGTS podem ser comparadas a uma conta poupança, elas também possuem rendimentos que, ao longo do tempo, podem se tornar

um bom valor.

Por iniciativa do governo federal foi realizado um levantamento que apontou mais de 30 milhões de contas do FGTS inativas, cujos valores podem alcançar a marca de R$ 43 bilhões, sendo que aproximadamente R$ 34 bilhões devem ser sacados pelos trabalhadores até o final desse primeiro semestre de 2017.

