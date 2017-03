Agência promove desfile com modelos com deficiência no AM

Com o objetivo de vencer as barreiras do preconceito, a agência BM Model’s e o projeto ‘Arte Sem Preconceito’ realizam, no próximo sábado (11), às 19h30, o primeiro “Desfile de Pessoas com Deficiência do Amazonas”. O evento acontecerá no hotel Taj Mahal, no Centro de Manaus.

Ao todo, 30 crianças e jovens, entre 1 e 25 anos, vão usar looks descolados para brilhar na passarela. O desfile é um desdobramento do projeto ‘Arte Sem Preconceito’, criado em novembro de 2016, e que tem como objetivo a inclusão por meio de atividades sociais e culturais. Entre as atividades estão desfiles, fotografias e cinema.

De acordo com uma das idealizadoras do evento, a produtora Creuza Rodrigues, 40, as crianças que vão participar têm paralisia cerebral, ossos de vidro, síndrome de Dawn, anencefalia, hidrocefalia e outras doenças que afetam o desenvolvimento físico e mental.

“O nosso objetivo principal é a quebra do preconceito e fazer a inclusão social dessas crianças. É uma chance de mostramos que todos são capazes. Todas essas crianças são especiais e não somente devido à deficiência, mas pela história de vida”, falou a produtora.

Para as mães das crianças e jovens com deficiência, o evento é uma forma de socializar e, acima de tudo, mostrar para a sociedade que os deficientes também podem fazer coisas que pessoas ‘normais’ fazem.

Mãe da pequena Emanuelle Taysa de 7 anos, a empresaria Rosa Maria de Albuquerque, 49, é só elogios ao projeto. “A Emanuelle tem hidranencefalia, ou seja, ela só tem o cérebro primitivo. Quando a idealizadora do projeto me convidou para participar, fiquei muito feliz. Nunca imaginei que iria existir um projeto desse, no meio de tanto preconceito. A sociedade ainda é muito preconceituosa. Mas, depois de começar a participar do evento, eu vi a mudança nela. A minha filha está muito feliz e eu também. Esse projeto é maravilhoso”, falou.

A empresária acrescentou que o comportamento da filha mudou após começar a participar de projetos sociais. “Até o começo do ano passado a Emanuelle era muito tranquila e só dormia. Ficava quieta pelos cantos, mas após começar a frequentar um projeto de Neuro Funcional, no Centro Convivência da Família Magdalena Arce Daou, e o do Arte Sem Preconceito, ela mudou o comportamento. A gente vê que ela está diferente, está mais sorridente e feliz”, contou a mãe entusiasmada.

Outra mãe que elogia o projeto é a auxiliar administrativo, Helen Regina Negreiros, 45, mãe da jovem Bárbara Negreiros, de 25 anos, que tem deficiência intelectual e física.

“A idade metal da Bárbara é de 6 anos, mas a gente percebe a mudança no comportamento dela, a socialização. Ela fica feliz quando chega na agência, se sente em casa. Lá não tem discriminação, todos são tratados da mesma maneira. Para uma mãe, ver sua filha sendo aceita é muito gratificante. Estou muito feliz com esse projeto. É muito bom ver a socialização, não só da minha, mas das outras crianças deficientes”, finalizou.

Quem quiser prestigiar o evento pode adquirir os ingressos que custam apenas R$ 30, na sede da BM Model’s, localizada na avenida Constantino Nery, próximo ao terminal 1. A renda obtida com a venda dos ingressos será direcionada para a produção dos quadros com as fotos de todas as crianças e jovens do projeto e que vão desfilar no evento. Os quadros vão fazer parte de uma exposição que será aberta ao público no Manaus Plazza Shopping, do dia 30 de março ao dia 05 de abril.

Agência BM model’s ficou conhecida mundialmente ao lançar a primeira modelo brasileira com microcefalia, a jovem Ana Victória Largo, de 17 anos, que venceu o preconceito e mostrou que tem lugar para todas nas passarelas.

Mara Magalhães

EM TEMPO