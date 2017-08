Agência oferece 20% de desconto em viagens de Manaus para Margarita

Ilha de Margarita -foto: Divulgação

Margarita, na Venezuela, é o destino de férias de muitos amazonenses. É possível chegar à ilha de avião ou balsa, mas muitos não se importam em encarar os 1.943km de estrada para desfrutar o maravilhoso caribe venezuelano.

A Silva Souza Turismo, em parceria com o site de descontos Economiza Manaus ofertam 7 dias e 8 noites em Margarita, com traslados ida e volta, incluindo hospedagem, café da manhã, city tour, praias, shopping, compras, pontos turísticos, auxílio ao câmbio e documentações, com saída no dia 6 de Setembro. Tudo isso, com 20% de desconto.

O destino para o caribe, a Ilha de Margarita conta com praias de areias brancas e finas e com clima tropical durante todo o ano. Suas praias são ideais para prática de esportes aquáticos, tais como mergulho, surf, kitesurf e windsurf.

“A ideia de montar a agência de turismo, surgiu de uma ida à Ilha de Margarita por uma agência de turismo que prometeu e não cumpriu os procedimentos da viagem, e resolvemos montar a nossa, hoje com call centers, guias e um micro-ônibus”, explicou Felipe e Emerson, sócios da empresa.

Desconto para viagem:

Para saber como aproveitar o desconto, clique aqui, pegue o cupom gratuitamente e vá até o estabelecimento ofertante. Com o cupom você pode ganhar um desconto de 20%.

Quer viajar para Margarita com 20% de desconto? Clique aqui e pegue seu cupom.

Leia mais:

Autoescola em Manaus oferece descontos para carteira de motorista

Empresa de tortas apresenta novidades em Manaus e oferece descontos especiais

Hamburgueria Gourmet oferece desconto no Laranjeira Food Truck

Clínica de Estética oferece descontos de 92% em Manaus

Economiza Manaus chega com até 70% de descontos