Agência do Banco do Brasil é assaltada em Iranduba

A agência do Banco do Brasil de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), foi assaltada na madrugada do último sábado (1). Somente na manhã desta segunda-feira (3), quando os funcionários chegaram para trabalhar, o roubo foi descoberto. O gerente do estabelecimento registrou o Boletim de Ocorrência, na delegacia do município. Os assaltantes levaram armas dos segurança do banco e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi divulgado.

De acordo com o delegado Antonio Chicre Neto, da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os assaltantes entraram na agência por uma área de ventilação existente no fundo do prédio. Na ação, renderam os dois vigilantes e arrombaram o cofre com maçarico e depois fugiram em um veículo modelo picape.

O gerente informou, em depoimento, que por volta das 3h15 de sábado, o alarme disparou e a empresa que monitora o equipamento tentou por diversas vezes acionar a Polícia Militar, porém as ligações não foram completadas.

Esse é o segundo caso de roubo registrado na mesma agência bancaria de Iranduba. A última aconteceu no mês de maio, quando os assaltantes não conseguiram abrir o cofre e fugiram, deixando no local uma furadeira profissional e alicates.

O Departamento de Polícia Técnico-Científico foi acionado para realizar exame de perícia na agência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), em conjunto com a 31ª DIP de Iranduba.

