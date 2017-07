Agência bancária assaltada em Iranduba não conta com vigilância noturna

Diferente do que foi publicado a pouco, referente ao assalto na agência bancaria do Banco do Brasil em Iranduba, os vigilantes não foram rendidos, pois o local não possui vigilância armada durante a noite. O erro foi repassado pela assessoria de imprensa Polícia Civil que, posteriormente, corrigiu o equívoco após questionamento da reportagem do Portal EM TEMPO.

Conforme as informações atualizadas da Polícia Civil. Os assaltantes alugaram uma casa atrás da agência bancaria e durante a madrugada de sábado (1º), entraram pela área de ventilação nos fundos do prédio. O local não possui vigilância armada durante a noite e nem nos fins de semana. Por recomendação da empresa de segurança, os vigilantes deixam as armas no banco ao fim do expediente.

Segundo o delegado Antonio Chicre Neto, da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), arrombaram o cofre com maçarico, pegaram as armas dos vigilantes, e depois fugiram em um veículo modelo picape. O valor levado pelos suspeitos não foi divulgado.

A agência é monitorada por uma assistência de alarmes que tem a central São Paulo. O furto foi descoberto na manhã desta segunda-feira (3), quando os funcionários chegaram para trabalhar. Em depoimento à polícia, o gerente interino do banco, Douglas Andrade Brasil, informou, em depoimento, que por volta das 3h15 de sábado, o alarme disparou e a empresa que faz o monitoramento por diversas vezes acionar a Polícia Militar, porém as ligações não foram completadas.

“Quando os funcionários chegaram ao local para trabalhar constataram o roubo e procuraram imediatamente a delegacia para fazer o registro do crime”, informou o delegado.

Conforme a Polícia, pelo menos quatro pessoas participaram do assalto. As imagens das câmeras de segurança do banco foram disponibilizadas à Polícia para ajudar nas investigações.

Esse é o segundo caso de roubo registrado na mesma agência bancaria de Iranduba somente neste ano. A última aconteceu no mês de maio, quando os assaltantes não conseguiram abrir o cofre e fugiram, deixando no local uma furadeira profissional e alicates.

O Departamento de Polícia Técnico-Científico foi acionado para realizar exame de perícia na agência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), em conjunto com a 31ª DIP de Iranduba.

