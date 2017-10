Afonso Lins oficializa candidatura para a presidência do Crea-Amazonas

Liderando a oposição, o engenheiro civil Afonso Lins Júnior oficializou a candidatura à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Amazonas (Crea-AM) para o triênio 2018-2020. O evento reuniu as principais lideranças do setor no Adrianópolis, em Manaus. A campanha se chamará #aceleraCrea.

O lançamento da candidatura contou ainda com a presença do presidente licenciado da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) e do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp), Murilo Pinheiro, candidato a presidente do Confea, além do Professor Sanches, candidato a diretor-geral da Mútua, e Amarildo Lima, candidato a diretor administrativo da Mútua.