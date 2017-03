Afetado pela enchente, Guajará recebe ajuda humanitária

O governo do Estado, por meio da Defesa Civil AM, iniciou nesta terça-feira (7), a distribuição de 12 toneladas de ajuda humanitária aos afetados pela enchente na calha do Juruá. O primeiro município a receber os mantimentos foi Guajará, que está em Situação de Emergência.

“Esse primeiro atendimento deve garantir a proteção alimentar das famílias que estão prejudicadas pela enchente, e até que se reestabeleça a normalidade social na cidade, o órgão continuará dando o apoio necessário”, ressaltou o Secretário Executivo da Defesa Civil do Estado, coronel Fernando Pires Júnior.

Ajuda humanitária- No município de Guajará, 1.051 famílias foram afetadas em pelo menos 31 comunidades. Para esta localidade foram entregues cestas básicas, kit’s medicamento (antibiótico, vitamina, sais de hidratação, analgésico), kit’s dormitórios (lençol, rede, mosqueteiro), kit’s higiene pessoal e ainda, hipoclorito de sódio, para purificação da água.

Próximo atendimento- O próximo a receber o socorro, será o município de Ipixuna, também na calha do Juruá. Nesta cidade, que está em Situação de Emergência por conta da enchente, 1.651 famílias foram afetadas e também serão atendidas com nove toneladas ajuda humanitária dos Governos Federal e Estadual.

Monitoramento- A Bacia do Juruá continua em processo natural de enchente. No município de Guajará, por exemplo, a cota de hoje chegou a 16,68m, ultrapassando em 1,04m, a cota de transbordamento (12,64m).

Balanço da Enchente / 2017

Situação de emergência

1 – Guajará (calha do Juruá)

2 – Ipixuna (calha do Juruá)

Famílias afetadas: 2.562

Situação de alerta

1 – Juruá (calha do Juruá)

2 – Carauari (calha do Juruá)

3 – Envira(calha do Juruá)

4- Eirunepé (calha do Juruá)

5 – Itamarati (calha do Juruá)

Situação de atenção

1 – Tabatinga (calha do Solimões)

2- Benjamin Contant (calha do Solimões)

3- São Paulo de Olivença (calha do Solimões)

4- Amaturá (calha do Solimões)

5-Santo Antônio do Iça (calha do Solimões)

6-Tonantins (calha do Solimões)

7- Atalaia do Norte (calha do Solimões).

