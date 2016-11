Afetado pela agricultura e indústria, PIB do AM tem o menor crescimento do Norte; cheia foi um fator

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas apresentou apresentou variação real de crescimento de apenas 0,2% em 2014. O estado alcançou R$ 86,7 bilhões contra R$ 83,2 bilhões de 2012. As atividades econômicas que mais perderam participações no valor bruto total foram a indústria e a agropecuária.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Amazonas teve o pior desempenho entre os estados da Região Norte. Entretanto, não perdeu sua posição relativa a 2012, onde ocupa o 15º lugar. Tocantins teve a melhor variação, ficando com 6,2%.

A contribuição do Amazonas na participação percentual do Produto Interno Bruto foi de 1,5%. O PIB per capita do estado foi de R$ 22.373,36, sendo o maior entre todos os estados da região norte e nordeste. O valor nacional alcançou R$ 28.500,24. O estado também ficou entre os cinco que mais perderam participação no valor adicionado bruto. São Paulo perdeu 1,2 ponto percentual, Distrito Federal 0,3 ponto percentual e Bahia, Minas Gerais e Amazonas perderam 0,1 ponto percentual.

A retração da economia em 2016 reflete em praticamente todos os setores da economia, com destaque para a indústria, com queda de 2,4 pontos percentuais, e a agropecuária – que caiu de 7,5% (2013) para 7,2% (2014). Os dados divulgados hoje indicam também queda significativa na agricultura, que apresentou queda de 0,6%. Decaindo de 4,2% em 2013 para 3,6% em 2014.

De acordo com o presidente da Federação da Agricultura Amazonas (Faea), Muni Lourenço, os principais fatores para a diminuição do setor foram as grandes cheias registradas no estado no período de 2010 a 2014.

“A produção rural do Amazonas é impactada diretamente pelas grandes cheias, já que a atividade geralmente é realizada em áreas de várzea, que ficam inundadas nesse período. A agricultura, que foi a mais atingida, representa uma parcela significativa da atividade primária do Estado. Houve impactos na produção de frutas, como o mamão e o maracujá, além da alface e do cheiro verde, que são cultivados nessas áreas de várzea”, disse.

Muni relatou ainda que a pecuária, apesar de apresentar estabilidade nos dados, também sofreu com as cheias nos últimos anos. “Os pecuaristas também criam os rebanhos nessas áreas de várzea e precisaram deslocar os animais para áreas mais altas. Portanto, o setor conseguiu se equiparar após esse período. Mas, se a cheia fosse menor, nós teríamos alcançando resultados positivos”.

Para 2017, o presidente da federação avalia que se não houver fenômenos climáticos extremos e uma grande cheia, o setor primário do estado pode continuar crescendo como em 2016. “Apesar da nossa produção ser voltada para o mercado local, a trajetória de crescimento é impactada pela trajetória do crescimento nacional”.

Polo Industrial

A queda de 2,4% na indústria revela resultados negativos da atividade que vem decaindo desde 2010. No setor, a indústria extrativista despencou de 5% para 2,9%. Já um dos setores mais importantes para economia, a construção civil também caiu 0,6%, saindo de 6,2% em 2013 para 5,6% em 2014. A exceção foi a produção e a distribuição de eletricidade, gás e água que cresceu 0,5%, saindo de 2,5% para 3%. Houve congelamento na indústria de transformação, que apresentou os mesmos 23,2% do ano anterior.

O setor retraiu de 36,9% para 34,5%. Em quatro anos, a queda foi de 8,2 pontos percentuais. Apesar de apresentar congelamento dos dados, se comparado ao ano anterior, a indústria de transformação foi a que que mais perdeu nos últimos 5 anos. Ela possuía 31,3% em 2010, uma diminuição de 8,1 pontos percentuais. Seguida pela construção civil que possuía 6,6 e perdeu 1 ponto percentual durante o período.

“O Polo Industrial de Manaus é um dos principais setores da economia do estado e não tem tido um bom desenvolvimento nos últimos anos. Infelizmente, o Governo do Amazonas ficou de alavancar alguns setores e isso não foi feito. Apesar dos investimentos na fruticultura e no turismo por exemplo, outros ficaram sem aplicações, como foi o caso do polo gás-químico”, falou o economista Ailson Rezende, destacando que o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) tem avaliado menos projetos para execução da política de incentivos fiscais com vistas à geração de emprego e renda para a população.

“A indústria está bem debilitada e o governo, mesmo a empresa sem pendências, está demorando a ver os projetos industriais para investimentos que ajudam na retomada do crescimento”, avaliou.

Crescimento

Mesmo com as baixas nos setores, houveram atividades que apresentaram crescimentos significativos para manter o Amazonas na 15ª posição. Os serviços foram os únicos que apresentaram aumentos dos valores adicionados. No total do setor, houve um pulo de 55,6% em 2013 para 58,3% em 2014.

Entre as que tiveram melhor desempenho foram: atividades imobiliárias, de 6,6% para 7,8%; atividades profissionais, de 4,5% para 5,5%; e administração, educação e saúde, de 18,3% para 19,6%.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO