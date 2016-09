Afeam oferece crédito de até R$ 1,5 milhão para pequenos e médios comerciantes

Médios e pequenos empresários associados da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL-AM) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), têm a disposição linha de crédito para investimento fixo e misto de até R$ 1,5 milhão.

O benefício foi anunciado nesta quinta-feira (9), pelo diretor executivo da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Marcos Paulo Valle, durante almoço com os empresários.

Segundo o diretor executivo da Afeam, os empresários poderão pedir financiamento a partir de R$ 101 mil, com taxa de juros para capital de giro de 1,13% a 1,5%, ao mês, e para investimento fixo e misto de taxa de juros de longo prazo (TJLP) para mais 7% a 9% ao ano.

“Esse produto atende todos os segmentos do setor secundário e terciário da indústria, comércio e serviço”, afirmou.

Valle explicou que para o financiamento de capital de giro, direcionado para manutenção da atividade, como compra de mercadorias, matérias-primas, formação e reposição de estoques, despesas administrativas, entre outras, o prazo é de 24 meses, com pagamento mensal.

Há ainda inclusão de até três meses de carência e taxa de juros pré-fixada, de acordo com a tabela vigente.

Já para Investimento Fixo, voltado à construção, reforma e ampliação, aquisição de máquinas e equipamentos e para Investimento Misto, que é investimento fixo com aporte de capital de giro, o prazo é de até 60 meses, com pagamento mensal, carência de seis a 12 meses; e taxa de juros pós-fixada aplicada, de acordo com a tabela vigente.

Carteira de crédito

Apresentar as linhas de crédito da Afeam para os empresários do comércio, conforme Valle é uma ação proativa do órgão que buscar potenciais clientes que já estão estabilizados no mercado.

“A Afeam, além de atuar no microcrédito, busca maior volume de recursos para ter uma carteira de crédito sólida. Trabalhar com esses empresários é importante porque compartilham tecnologia, experiência e várias informações que ajudam a se manter no mercado”, avaliou Valle.

Ele informou que ao longo de 15 anos (de 1999 a agosto de 2014), o volume de aplicação de crédito da Afeam, em todos os municípios do Estado, alcançou o volume de R$ 1,156 bilhão. Valle destacou que a taxa de inadimplência, considerando a avaliação dos últimos 18 meses, tem sido zero.

“Há um histórico de inadimplência próximo de 3%, mas são de operações que foram realizadas há mais de 18 meses”, frisou.

Final de ano

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, disse que as propostas da linha de crédito da Afeam serão avaliadas por cada empresário que, de acordo com as suas necessidades, recorrerão ao benefício.

“Queremos mostrar aos empresários desse setor o financiamento que se encaixa com o que ele precisa. Já fizemos reunião com o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, e agora pela primeira vez com a Afeam”, apontou.

O dirigente destacou a importância da linha de crédito que atende os médios e pequenos empresários, visto que a maior parte dos programas de financiamentos atende a microempresas.

“Nosso objetivo é fazer com que o empresário utilize esses recursos para investir em sua loja e em produtos, justamente para atender a demanda de final de ano. Desta forma, ter boas vendas”, observou.

Para o presidente da FCDL-Manaus, Ezra Azury Ben Zion Manoa, as linhas de crédito impulsionam o desenvolvimento das empresas. Logo é necessário que haja menos burocracia na hora do empresário buscar a aprovação do empréstimo, seja nos bancos ou em agências de fomento.

“A dificuldade para conseguir fazer um financiamento é muito grande, e mesmo quando a pessoa tem boas intenções”, avaliou.

Representantes do comércio destacaram como positivo o ano para o setor. Segundo o presidente da CDL, 360 lojas foram abertas de janeiro a setembro, em Manaus. Há ainda dois shoppings com inauguração prevista para este ano, com mais de 300 novas lojas.

“Apesar da situação do Brasil, ainda conseguimos abrir novas empresas e criar empregos. O comércio é o setor que mais contrata”, finalizou Assayag.

Por Silane Souza (Jornal EM TEMPO)