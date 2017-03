Afeam leva Banco do Povo a distritos rurais de Parintins e Itacoatiara

Neste ano, além do orçamento maior para o microcrédito, R$ 66 milhões, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam) irá até a população do interior que vive em distritos e que antes precisava se deslocar até as sedes municipais para garantir o financiamento do Banco do Povo. Em abril e maio, os técnicos da Afeam atenderão nos Distritos Vila Amazônia, Agrovilas do Caburi e do Mocambo em Parintins, e na Vila do Engenho, em Itacoatiara.

Parintins fica a 369 Km de Manaus, em linha reta, e 475 Km por via fluvial. Já Itacoatiara fica a 176 Km em linha reta e 211 via fluvial, da capital.

São R$ 1 milhão que deverão financiar aproximadamente 400 operações de crédito, beneficiando o comércio, agroindústrias e famílias de agricultores, que geram trabalho e renda, por exemplo, no comércio varejista e no cultivo de culturas como da mandioca, fruticultura, além da piscicultura, explica o Diretor de Crédito da Afeam, Jacques Douglas.

O financiamento pelo Banco do Povo, de até R$ 15 mil e com juros de 3% ao ano, também é oportunidade para quem quer iniciar uma atividade econômica. “Nesse momento de crise, mais do que nunca, a Afeam ajuda a fomentar novos negócios ou mesmo a fortalecer e expandir os já existentes”, ressalta o presidente da Afeam, Alex Del Giglio.

Atendimento ao público

Em parceria com o Sebrae e o Idam, a ação itinerante da AFEAM ocorre durante uma semana em cada localidade. Na ocasião, a Agência de Fomento realiza palestras, identifica as necessidades das comunidades, faz visitas técnicas, a palestra do Banco do Povo, além da assinatura do plano de negócio pelo solicitante do crédito.

Na Vila Amazônia e Agrovilas do Caburi e do Mocambo, na terra dos bumbas Garantido e Caprichoso, a ação ocorre a partir do dia 9 de maio. No mês anterior, no dia 4 de abril, começa o atendimento na Vila do Engenho, em Itacoatiara.

Itinerante pelas calhas de rio

No restante do Estado, as ações itinerantes seguem o cronograma previamente definido, sempre por calha dos principais rios. Em fevereiro, a ação de crédito do Banco do Povo da Afeam percorreu os municípios da Calha do Alto Solimões. Neste mês de março está sendo a vez da Calha do Rio Negro/Solimões e Presidente Figueiredo.

