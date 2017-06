Aeroportuários fazem mobilização contra privatização no Aeroporto de Manaus

Manifestação quer evitar privatização dos aeroportos no País – Foto: Raphael Sampaio

Cerca de 400 aeroportuários se reuniram na manhã desta terça-feira (20), no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em uma manifestação contra a privatização de 52 aeroportos brasileiros administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Segundo o Secretário Geral do Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina), Célio Alberto, a medida pode afetar até 12 mil trabalhadores diretos em todo o país, sendo 400 apenas no Amazonas. Contando com os empregos indiretos, o Sina estima que até 30 mil postos de trabalho sejam perdidos no país – 1300 no Amazonas.

“Não podemos permitir que isso aconteça, especialmente na região Norte, onde a estrutura é menor. Nossos Estados têm mais necessidade da presença do poder público”, disse.

Manifestação ocorreu em Manaus e diversos aeroportos do País

Mobilização

A iniciativa foi repetida país afora, em todos os 52 aeroportos ameaçados de privatização pela medida. Alberto teceu duras acusações sobre as privatizações. “Este modelo vem dando errado desde 2012, e os que foram privatizados, tiveram por objetivo lavar dinheiro. Assim aconteceu com os diretores presos da Odebrecht, OAS e Engevix, envolvidos nas privatizações” completou.

Apesar dos apitos e palavras de ordem, não houve paralisação nos serviços do terminal de passageiros. Além dos funcionários administrativos, outras categorias também são contempladas pelos aeroportuários, como os responsáveis pela segurança, transportes embarque de bagagens, entre outros serviços.

Privatizações

A Infraero anunciou plano para concessão dos Terminais de Cargas (Tecas) nos aeroportos “Navegantes”, em Santa Catarina, Eduardo Gomes, em Manaus e Joinville, também no estado catarinense. Em Manaus, serão concedidos mais de 49 mil metros quadrados de área operacional, por 10 anos, com preço básico inicial de R$ 3 milhões e valores mensais mínimos de R$ 2,7 milhões.

Outros cinco processos licitatórios já foram realizados, em Goiânia (GO), Curitiba (PR), Vitória (ES), São José dos Campos e Recife (PE), sendo que, os quatro primeiros, já tem contrato assinado.

Raphael Sampaio

EM TEMPO