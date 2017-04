Aeroporto de Tefé registra alta na movimentação nos primeiros meses do ano

O Aeroporto de Tefé (AM) registrou aumento de 2,2% na movimentação de passageiros no primeiro trimestre do ano, se comparado ao mesmo período de 2016. O número de embarques e desembarques passou de 12.419 para 12.700.

Para o superintendente do aeroporto, Antônio Saboia, um dos fatores que contribuíram para o aumento da movimentação é a exploração de petróleo e gás na região. “Técnicos da área realizam viagens regulares entre as bases e suas cidades de origem, utilizando o terminal de Tefé, que tem posição estratégica na integração da região com o restante do país”, afirmou Saboia.

Com o objetivo de ampliar os serviços oferecidos no aeroporto, a Infraero lançou licitação para a concessão de área para uma locadora de veículos. É a primeira vez que o terminal de Tefé oferecerá esse tipo de serviço. O edital foi publicado em 11/4, e a abertura das propostas está marcada para o dia 26/4. As informações sobre o processo licitatório podem ser consultadas pelo link www.licitaçoes-e.com.br.

O Aeroporto de Tefé tem capacidade para 400 mil passageiros por ano e registrou em 2016 49.673 embarques e desembarque. Para ampliar o nível de conforto aos passageiros, a Infraero concluiu em 2016 a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros e áreas de apoio. O terminal passou de 352 m² para 2.504 m² e ganhou esteiras de bagagem no check-in e no desembarque, além da ampliação e revitalização do estacionamento.

Com informações da assessoria