Aeroporto de Parintins será reaberto para voos noturnos

O aeroporto de Parintins, Júlio Belém, será reaberto na próxima semana para voos noturnos. O anúncio foi feito pelo prefeito Bi Garcia em entrevista concedida à Rádio Clube de Parintins na manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com Bi Garcia, a reabertura foi comunicada pelo senador Omar Aziz (PSD) durante a manhã, após contato com a Superintendência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A liberação foi alcançada após reuniões do prefeito Bi Garcia, senador Omar Aziz, deputados federais Alfredo Nascimento (PR) e Pauderney Avelino (DEM), e o administrador do aeroporto Jean Jorge com a superintendência em Brasília, além da apresentação das exigências feitas pela agência que foram cumpridas ao Núcleo Regional de Aviação Civil (Nurac), no Rio de Janeiro.

“Tivemos uma agenda intensa em Brasília e no Rio para viabilizarmos a reabertura do aeroporto Júlio Belém. Depois da apresentação de todas as melhorias que fizemos para atender às exigências da Anac, recebemos a grata notícia de que uma das principais portas de entrada de nossa cidade será reaberta na segunda ou terça-feira”, evidencia o prefeito Bi Garcia.

Após a liberação para operações noturnas, a Prefeitura se dedicará à reabertura completa do terminal aeroviário, permitindo operações de pousos e decolagens de aeronaves durante o período diurno.

“Iremos continuar com o os procedimentos exigidos para que o aeroporto seja reaberto para voos diurnos. Vamos trabalhar com urgência nessa questão porque temos uma demanda muito grande que deixou de ser atendida durante todos esses meses em que os voos regulares ficaram proibidos”, finaliza.

Com informações da assessoria