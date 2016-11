Aeroporto de Parintins não apresenta plano de manejo à Anac e voos seguem sem liberação

A liberação do aeroporto Júlio Belém, localizado no município de Parintins (369 quilômetros de Manaus), para operações de voos não tem data para ser oficializada. A informação foi repassada pela Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac), que confirmou que ainda não recebeu o plano de manejo para Identificação do Perigo da Fauna (IPF) e do Programa de Gerenciamento do Risco da Fauna (PGRF) por parte da administração do aeródromo.

“O operador do aeródromo tem consultado a área técnica sobre partes da IPF e do PGRF no aeroporto, porém, ainda não entregou uma versão final dos documentos”, disse o órgão.

Ainda segundo a Anac, não há prazo estimado para a conclusão da análise nos regulamentos vigentes. O prazo varia de acordo com as demandas recebidas na área técnica e com a complexidade do trabalho encaminhado. Somente após a conclusão desse processo é que o aeroporto terá as atividades de pousos e decolagens liberadas.

A administradora do aeroporto Sofia Haidos disse que um dos motivos da interdição total do aeroporto é a presença de urubus durante os pousos e decolagens, que traz riscos para as aeronaves.

