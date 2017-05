Aeroporto de Parintins é reaberto para pousos e decolagens durante o dia

Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira ( 26), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou que o aeroporto Júlio Belém recebeu a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar pousos e decolagens durante o dia. O aeródromo estava funcionando apenas no período noturno.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a reabertura total é fruto do empenho da administração municipal em cumprir com todas as exigências feitas pela Anac e outros órgãos que regulamentam a aviação civil. “A Prefeitura teve que entrar com participação e até mesmo cessão de funcionários para que o aeroporto funcione a contento”, acrescenta.

O prefeito enfatiza que muita coisa já foi melhorada, mas o trabalho tem que ser contínuo para manter o aeroporto funcionando sem restrições. “É uma decisão importante para o município e o povo de Parintins para que a gente possa manter as duas portas de entrada do município abertas, que são o porto e o aeroporto. Nós vamos continuar atuando porque isso depende de nós. Precisamos manter o que era antes, ao transformarmos a lixeira a céu aberto em aterro controlado”, frisa Bi Garcia.

Além da transformação da lixeira a céu aberto em aterro controlado, a Prefeitura também executou melhorias na pista, retirada de obstáculos na zona de proteção, manutenção de caminhão de combate a incêndios, supressão de mata na zona de aproximação e transição, manutenção da área operacional e reestruturação da seção contra incêndio do aeroporto Júlio Belém.

