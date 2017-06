Aeroporto de Parintins começa a receber os primeiros voos do festival

Milhares de torcedores desembarcam na ilha para acompanha a disputa entre Caprichoso e Garantido – Divulgação

Após uma série de melhorias em sua infraestrutura, o aeroporto de Parintins, Júlio Belém, começou a receber os primeiros voos com turistas que acompanharão o 52º Festival Folclórico de Parintins (distante 368 km de Manaus). A disputa entre os bois Caprichoso e Garantido acontece nos dias 30 de junho e 1º e 2 de julho.

A primeira aeronave a pousar na cidade com turistas, que compraram pacotes de viagem para o festival, foi um Boeing 737 da companhia aérea Gol. Somente nesta quarta-feira (28), a companhia fará três voos para Parintins, trazendo aproximadamente 500 passageiros no primeiro dia.

Além da Gol, a MAP Linhas Aéreas e empresas de táxi aéreo farão operações durante este período de festival. A previsão da direção do aeródromo local é que, aproximadamente, 150 operações de voo ocorram em Parintins nessa época, trazendo mais de 20 mil turistas.

Para atender a alta demanda do Festival, a Prefeitura de Parintins executou no terminal aeroportuário uma série de melhorias. Em parceria com o Governo do Estado, toda a extensão da pista foi sinalizada. Além disso, o aeroporto recebeu reforma no terminal de passageiro, reativação de caminhões de bombeiro e revitalização da seção contra incêndio, visando mais segurança nos pousos e decolagens.

Com informações da assessoria