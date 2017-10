Aeroporto de Manaus terá Duty Free com produtos da Zona Franca sem impostos

O presidente Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Orsine Júnior, informou que pretende implantar um Duty Free no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus serão vendidos com isenção de impostos estaduais aos passageiros de vôos nacionais e internacionais.

Em visita institucional à sede da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), nesta quarta-feira (11), ele revelou que essa ação faz parte das novas políticas do governador Amazonino.

“O governo do Estado não vai medir esforços para transformar o Amazonas em matriz econômica natural. E essa medida também passa pelo incremento da comercialização de produtos da Zona Franca de Manaus, através desse Duty Free. Por isso, viemos em busca dessa área junto à Infraero”.

Leia também: Amazonas mais que dobra número de municípios no mapa do turismo brasileiro

O superintendente da Infraero, Abibe Ferreira Júnior, disse que se colocou à disposição para trabalhar, em parceria como a Amazonastur, na busca de alavancar ainda mais a economia e o turismo local. Ele disse que essa ação deve aumentar o número de voos e de passageiros, movimentando a economia do Estado.

Com informações de assessoria

Leia mais:

Passageiros esperam mais de 12 horas por voo no chão de Aeroporto de Manaus

Amazonastur quer atrair mais turistas para o Amazonas

Dia das Crianças: saiba onde a garotada pode se divertir em Manaus