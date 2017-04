Aeroporto de Manaus recebe 1ª edição do Spotter Night

Um grupo formado por 30 pessoas, entre profissionais e amantes da fotografia, participaram, na noite desta sexta-feira (31), da primeira edição noturna do Spotter Night (ato de fotografar aviões a noite) em Manaus. O evento proporcionou aos fotógrafos a oportunidade de registrarem as aeronaves em procedimentos de pousos e decolagens, além de das aeronaves estacionadas no pátio do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O local já sediou outras duas edições do evento durante o dia.

O evento é uma realização da Infraero em comemoração aos 41 anos do Aeroporto Internacional de Manaus e possibilita que os fotógrafos, profissionais ou amadores, façam registros a poucos metros das aeronaves, permitindo melhores ângulos. De acordo com o gerente de gestão operacional da Infraero em Manaus, Odone Bizz, a grande proposta do Spotter é abrir as portas do aeroporto para os participantes identificarem, fotografarem e conhecerem o terminal de passageiros.

“É uma atividade que vai proporcionar uma experiência única para essas pessoas. Eles estão em uma área de domínio totalmente restrito e poderão registrar imagens mais detalhadas das aeronaves. Lógico que, para isto, devem-se cumprir algumas regras básicas previstas na legislação internacional, entre elas podemos destacar a que estabelece que a pessoa mantenha a distância de 7,5 metros da aeronave. Com exceções do pessoal, de toda a parte operacional do local, que está realizando atendimento, manutenção e carregamento”, informou Odone Bizz.

Os amigos, Ivison Danilo, 26, e Ingrid Carla, 29, concluintes do curso de comissário de bordo, revelaram que participam pela primeira vez de um evento do tipo. “É uma oportunidade única para nós conhecermos de perto essas aeronaves ainda na pista de pousos e decolagens. Porque a gente tem a vivência dentro do avião, por viagens e treinamentos que já exercemos, mas agora conhecer toda a movimentação do terminal de cargas é, sem dúvida, magnífico”, destacou Danilo, estudante de enfermagem.

Já Ingrid revelou que está realizando um sonho de criança. “Eu e o Ivison somos apaixonados, desde quando éramos pequenos, por aviões. Isso tudo é muito encantador para nós e espero participar de outras edições do evento”.

Ainda de acordo com o casal de amigos, para participar do evento foi solicitado, pela Infraero, a apresentação de declarações de antecedentes criminais nas áreas da Polícia Federal, Justiça Federal e Polícia Civil. “Eles são bem criteriosos quanto ao acesso da área restrita. Então foi necessário apresentar nossos antecedentes criminais para estarmos aqui”, pontuou Ivison Danilo.

Fãs de carteirinha da modalidade, o casal de fotógrafos amadores, Klinger Pedrosa, 34, e Jhomara Magalhães, 34, conta que está participando pela terceira vez do evento. “Nós somos apaixonados por aviação e vimos no Spotter a possibilidade de tornar essa paixão ainda mais viva. A gente mal sabe manusear direito a câmara, mas todo esforço é válido para registrar de perto as aeronaves”, destacou Pedrosa.

A esposa de Klinger revelou que sonha registrar, durante um Spotter, a aeronave modelo Boeing 767 da LATAM Airlines, que é padronizado com imagens dos personagens da Disney. “Já fotografamos a aeronave estacionada aqui no aeroporto, mas estávamos na área interna, por trás de um vidro, onde é possível ver as aeronaves em procedimentos de pousos e decolagens. A gente faz parte de um grupo de amigos apaixonados por Spotter, no WhatsApp, onde a gente marca encontros semanalmente no aeroporto para fotografar aeronaves. Lógico, temos nossas fontes, que trabalham dentro do aeroporto, e revelam quando determinada aeronave vem à Manaus”, revelou Jhomara Magalhães.

A Infraero destacou que, para a atividade, todos os participantes passaram por um rigoroso processo de seleção, cumprindo todas as normas de segurança para o ingresso à área restrita do terminal.

Isac Sharlon

EM TEMPO