Aeronaves da FAB decolam rumo à Medellín para traslado de corpos; veja o vídeo

Três aeronaves Hércules C-130 decolaram, na manhã desta sexta-feira (2), da Base Aérea de Manaus localizada no bairro Crespo, Zona Sul, com destino à cidade de Medellín, na Colômbia. Os aviões cargueiros foram disponibilizados pelas Forças Armadas Brasileira (FAB) para ajudar no traslado dos corpos das vítimas do acidente aéreo, ocorrido na última terça-feira (29). A previsão de viagem é de quatro horas.

O primeiro avião partiu às 11h e, os outros dois, partiram após um intervalo de 15 minutos, cada. Veja o vídeo:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/nKDUzpYkZe0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

De acordo com a FAB, em cada aeronave terá oito tripulantes e mais a presença de dois membros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), à convite do Grupo de Investigação de Acidentes Aéreos (Griaa), da Colômbia.

O major brigadeiro da Aeronáutica, Waldesío Ferreira Campos destacou que, ao chegar na cidade colombiana, o tempo estimado para embarcar os corpos são de pelo menos duas horas, quando também serão realizados as providências técnicas necessárias.

“Nossos aviões serão responsáveis por trazer os corpos de todos que estiverem ligados à cidade de Chapecó, como a delegação da Associação Chapecoense de Futebol e os jornalistas locais para a cidade natal, onde será realizado o velório. Os corpos dos demais jornalistas irão em outros meios particulares, com destino a diferentes cidades brasileiras”, informou.

Conforme informações do major, anteriormente, na terça-feira (29), um avião C-99 decolou do Rio de Janeiro. “No primeiro momento foram transportados representantes do governo e outras pessoas responsáveis por acompanhar as investigações na Colômbia”, disse.

No retorno para o Brasil, os Hércules vão fazer escala em Manaus e depois seguir para cidade de Chapecó, cuja a precisão de viagem são de seis horas.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO