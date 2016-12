Aeronave que transporta goleiro Follmann faz parada em Manaus

A aeronave particular que traz o goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann – um dos seis sobreviventes do acidente aéreo na Colômbia – de volta para o Brasil, pousou no final da tarde desta segunda-feira (12) no aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus. A parada foi realizada para abastecimento e regularização do avião, e seguirá rumo à São Paulo.

Na capital paulista, o goleiro vai ser internado no hospital Albert Einstein para continuidade no tratamento de recuperação.

De acordo com informações da Força Aérea Brasileira (FAB), o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel retornam ao Brasil na terça-feira (13), com destino à Chapecó (SC). Uma aeronave modelo VC-99 Legacy com duas UTIs móveis acompanhada de médicos da Chapecoense e da FAB decola nesta madrugada de Brasília com destino a Medellín.

Follmann, Ruschel, Henzel e Neto foram os quatro brasileiros que se sobreviveram ao acidente aéreo que transportava a delegação da Chapecoense até Medellín, onde o clube disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. No total, 71 pessoas morreram, incluindo 19 jogadores e 24 membros da delegação da equipe catarinense.

