Aeronave com sobreviventes do acidente aéreo parte de Manaus com rumo a Brasília

Uma aeronave VC-99 Legacy, da Força Aérea Brasileira (FAB), transportando o jogador da Chapecoense, Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel – outros dois brasileiros sobreviventes do acidente aéreo ocorrido na Colômbia – partiu na tarde desta terça-feira (13) de Manaus rumo à Brasília.

Os dois estão em um avião, adaptado para o transporte de duas unidades de terapia intensiva móveis, com destino final para a cidade de Chapecó (SC).

No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes localizado na Zona Oeste da capital amazonense, a aeronave foi recepcionada com ‘saudação das águas’ pela equipe da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Acompanhando a dupla, os médicos da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), Luiz Edgar Tolini, da Chapecoense e Carlos Mendonça, da FAB, especializados em transporte aeromédico.

Em Chapecó, eles serão encaminhados para o Hospital Unimed da cidade, onde continuarão o tratamento iniciado na Colômbia.

Portal EM TEMPO

Com informação de agências