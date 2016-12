Aeronave cai em área verde de Manaus

Na manhã desta quarta-feira (7), uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área verde, localizada na rua Pires de Carvalho, nas proximidades do bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros enviou equipes para o local.

De acordo com as primeiras informações, a aeronave caiu após decolar do Aeroclube do Amazonas, situado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores.

Uma forte fumaça é vista no céu após o avião pegar fogo. De acordo com as equipes de resgate, seis pessoas estavam na aeronave. Cinco morreram e uma foi resgatada. Uma das vítimas é uma criança, de 4 anos. Os corpos estão carbonizados.

O Corpo de Bombeiros isolou a área e faz o combate ao fogo. O órgão fará um laudo sobre a causa do acidente. A aeronave, modelo Embraer 720, prefixo PT-REI, pertence a empresa Tio Táxi Aéreo e estaria indo para a cidade de Novo Aripuanã. Decolou às 7h45 e minutos depois caiu na área de mata.

A vítima resgatada sofreu graves queimaduras em mais de 90% do corpo e foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, situado no Adrianópolis. De acordo com a assessoria da unidade, o hospital recebeu um paciente, ainda sem identificação, do sexo masculino com queimaduras por todo o corpo. O paciente passa por um procedimento cirúrgico. O estado de saúde é grave.

De acordo com os bombeiros, as vítimas são João Frederico, Jefferson Juarez, Henrique Tiez Neto, Ruan Lemos, Ana Alice Gomes, 4, e João Jerônimo.

Segundo o pastor Souza Marcolino, 49, assim que viram a aeronave cair, moradores correram para o local e conseguiram resgatar um homem, de aproximadamente 35 anos. Eles acreditam que ele seja o pai de Ana Alice, já que perguntou por ela e pela esposa ao ser resgatado. Ele foi carregado em uma rede e levado ao hospital.

Comoção

Uma semana após o avião que levava o time da Chapecoense, comissão técnica e profissionais da imprensa cair na Colômbia, moradores do bairro da União ficaram emocionados com a queda do avião. Eles reclamam da falta de segurança no Aeroclube, que fica localizado em área urbana. Essa seria o quinto acidente com aeronaves na área.

