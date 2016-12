Aeronáutica localiza avião que caiu após sair de Tefé

O Comando da Aeronáutica (Comaer) confirmou que o avião bimotor, modelo Baron, de prefixo PT-ICU, foi encontrado.

A aeronave, que caiu na manhã de hoje após sair de Tefé com destino a Tabatinga, foi encontrada por volta das 15h30.

O piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era 11h30 local.

Uma equipe de investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 7), sediado em Manaus, será enviada ao local do acidente para iniciar os trabalhos de investigação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, além das quatro pessoas a bordo, o avião transportava um numerário em dinheiro. Lá, a ocorrência foi atendida pela Seção Contra Incêndio – Tabatinga (SCI-TBT), que confirma que há um sobrevivente.

Por telefone, o titular da Delegacia Interativa de Tefé, Rodrigo Torres Araújo, confirmou ao portal EM TEMPO que o avião decolou do município na manhã de hoje e que ainda conseguiu contato com a torre para informar sobre uma pane no motor. Ainda segundo o delegado, no momento do contato entre o piloto e a torre, a aeronave estava distante 15 milhas (24 quilômetros) de Tefé, sobrevoando os municípios de Santo Antônio do Iça e Tabatinga.

Em consulta à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foi confirmado que o avião estava com a documentação regularizada e com certificado de aeronavegabilidade válido até 2019.

