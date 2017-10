Aeronáutica investiga queda de avião do Greenpeace que matou turista no AM

O setor de investigação de acidentes aéreos do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 7) instaurou uma Ação Inicial para apurar as causas do acidente envolvendo uma aeronave de matrícula PR-MPE, do Greenpeace, que caiu com 4 passageiros no rio Negro, na manhã desta terça-feira (17), quando sobrevoava Novo Airão (município distante 180 km de Manaus). Na ocasião, uma turista sueca morreu.

No primeiro instante, a Ação Inicial estuda as causas do acidente, coletando dados que podem esclarecer os motivos da queda do avião. O Seripa busca fotografar a cena do acidente, retirar os destroços do avião para poder fazer uma análise. A Aeronáutica informa ainda que serão coletados os depoimentos de testemunhas, que devem auxiliar no trabalho dos investigadores.

Leia também: Consulado acompanha investigação sobre queda de avião que matou sueca; corpo já está em Manaus

De acordo com o capitão da embarcação “Comandante Natal VII”, que navegada pelo rio Negro com destino a Manaus no momento da queda da aeronave, o piloto fez uma manobra para tocar na água, pois a turista Sueca Carolina – que morreu na queda da aeronave – queria sentir a sensação de toque na água. Porém, o piloto acabou descendo a aeronave demais, o que resultou no acidente.

Além de determinar as causas do acidente, as investigações têm o intuito de prevenir que novos acidentes ocorram na região.

EM TEMPO

Com informações

Leia mais:

Turista sueca morre em queda de avião com 5 passageiros no rio Negro

Incêndio em vegetação assusta manauenses e gera boatos de ‘queda de avião’

Mais de 3 anos passaram e o desaparecimento do avião da Malaysia continua sem resposta