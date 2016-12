Aeroclube poderá ser transferido para o Iranduba

Na próxima terça-feira (20), o deputado estadual Sabbá Reis irá apresentar, no plenário da Assembleia Legislativa (Aleam), uma proposta para ser apreciada pelos parlamentares, que propõe a mudança de local do Aeroclube de Manaus para uma área localizada no município de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

O novo local, um terreno nas proximidades da futura Cidade Universitária de tamanho similar ao do aeródromo, deverá receber todos os modelos de pequeno porte e ainda servir de sede para a Escola de Paraquedismo e Ultraleves.

A medida, segundo o deputado, foi sugerida pelo próprio governador José Melo (Pros) e visa evitar novos acidentes, com números maiores de vítimas, devido à proximidade da pista com a área residencial já consolidada nas adjacências onde atualmente se encontra, na Zona Centro-Sul. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Amazonas (Secom), que confirmou a notícia, o assunto também será levado para discussão em Brasília.

Sabbá Reis disse que Melo ainda garantiu, durante uma reunião, que ajudará também nos custos da obra para a construção da nova sede. Segundo ele, a proposta além de viabilizar mais segurança à população da capital que reside em áreas próximas ao aeroclube, ocasionará a geração de empregos para os moradores do município de Iranduba.

“Temos de avaliar todas as possibilidades que viabilizem a transferência da sede do aeroclube para uma outra localidade, que ofereça menos risco à população. O governador pessoalmente me pediu para que tornasse pública a informação de que o Estado irá disponibilizar um terreno nas imediações da cidade universitária e ainda ajudará na construção do novo aeroclube. Do jeito que está, se nós não nos anteciparmos e tomarmos uma medida, seremos testemunhas de novos acidentes. Ainda bem que o governo assumiu essa dianteira e, com este último caso, a discussão ganhou um novo rumo”, disse o deputado.

Tratativas

Por ser uma situação complexa, que depende da autorização de diversos órgãos, o deputado destacou que este assunto tem sido abordado há mais de 15 anos em Manaus e, após o último acidente, ocorrido na semana passada, voltou a ganhar força.

Reis explicou que um documento, que deverá ser apreciado e assinado na próxima semana pelos deputados, será encaminhado ao Ministério dos Transporte, Agência Nacional de Aviação (Anac) e Congresso Nacional.

“Na próxima terça-feira, o pedido de transferência será apreciado pelos deputados e encaminhado aos congressistas em Brasília, para que seja feita uma emenda coletiva, na tentativa de arrecadar ajuda para bancar os custos e as despesas para a construção do novo aeroclube. Dentro dessas tratativas, acho que de governo para governo fica melhor debater isso. Posteriormente, teremos uma conversa com os empresários para apresentar a proposta”, ressaltou.

Novo Terminal

Além dessa novidade, Sabbá Reis disse que irá apresentar ao governador José Melo a proposta de utilizar o local, onde atualmente funciona o aeródromo, para instalar a nova sede do Terminal Rodoviário de Manaus. Ele acredita que o local é o mais adequado para comportar uma estação moderna com padrões internacionais.

“Sobre este assunto, não houve ainda conversa com o governador. Mas, a ideia é aproveitar o espaço do aeroclube, localizado em uma região central, para implantar a nova sede da rodoviária, com uma estrutura grande, moderna, dentro dos padrões internacionais, iguais às vistas nas grandes metrópoles ou quem sabe criar um centro administrativo do governo”, revelou.

