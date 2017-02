Advogado invade delegacia para registrar BO contra delegada e diz que foi agredido

Uma confusão se formou no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14 de janeiro, na Zona Sul de Manaus, na tarde dessa sexta-feira (10), após o advogado, Orlando Patrício de Souza, se sentir ofendido durante a acareação de um cliente. Ele tentou fazer um Boletim de Ocorrência (BO) contra a delegada, Fernanda Antonucci, por um suposto favorecimento pessoal, mas teve o pedido negado. Houve tentativa de invasão e acusações de agressões, que teriam ocorrido dentro da delegacia.

O advogado foi acompanhar um cliente, que é acusado de furtar arquivos de uma empresa, em uma acareação. Após a conversa em uma das salas da delegacia, a suposta vítima, dono do local furtado, conversou com Orlando e exigiu que o seu cliente devolvesse os arquivos. Se assim o fizesse, ele retiraria a denúncia contra o suspeito. Entretanto, após fazer a proposta, o homem ameaçou o advogado dizendo que, se caso a sua sugestão não fosse aceita, ele tomaria outras medidas. Ele ainda insinuou que teria “influências” dentro da delegacia.

Por sua vez, o advogado, que acredita que o cliente é inocente, achou que a suposta “influência” do homem com algum investigador ou com delegado do DIP poderia atrapalhar no processo de investigação. Orlando disse ainda que nunca aceitaria esse tipo de proposta, até porque sabe que em caso de furto não tem como retirar a queixa na delegacia.

Diante disso, o advogado voltou à delegacia para fazer um boletim de ocorrência contra a delegada do DIP por prevaricação e corrupção ativa, justamente por conta da ameaça de influência. Ao chegar no Distrito Integrado, ele foi orientado, pelos investigadores, a procurar a unidade de apuração de ilícitos penais, situada na Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste da cidade. Como se trata de uma denúncia contra a titular do DIP, o registro não poderia ser feito no local, pois não tem como a delegada ser a investigadora e ao mesmo a pessoa investigada.

Porém, Orlando Patrício achou o procedimento errado e tentou invadir a delegacia para falar com a delegada. Nessa ocasião, os investigadores o puxaram pelo braço na tentativa de impedir a entrada dele na unidade policial. Depois da confusão, o advogado tentou fazer outro BO, só que desta vez contra os investigadores por lesão corporal. Novamente, ele teve a solicitação negada e foi orientado a procurar a unidade de apuração de ilícitos penais.

Inconformado com a situação, Orlando acionou a procuradoria de prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB/AM). O procurador geral de prerrogativa da entidade, Allan Jones, disse que vai instaurar um processo administrativo contra os três investigadores e contra a delegada. Ele disse também, que vai pedi o afastamento dos policiais.

A delegada Fernanda Antonucci, acredita que não houve abuso de autoridades por parte dos investigadores.

“Como um investigador pode fazer um BO contra ele mesmo? E como eu mesma vou apurar um crime contra mim? Até porque existe um setor próprio que apura ilícitos de policiais. Ele apenas foi orientado a procurar o lugar certo”, disse a delegada.

Mara Magalhães

Com informações de Luís Henrique Oliveira