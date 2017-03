Advogado e assessor denunciados por extorsão e apropriação indébita são ouvidos pela polícia

A delegada do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Joyce Coelho, ouviu nesta quinta-feira (16) um advogado de 36 anos e de um assessor dele, um homem de 36 anos, que são suspeitos de extorsão e apropriação indébita. Eles foram denunciados por uma mulher, que disse que foi coagida a assinar um documento, autorizando a dupla a vender uma motocicleta que pertencia à denunciante. Os infratores teriam passado a extorqui-la. Como ela não tinha o valor exigido, os dois repassaram o veículo a terceiros.

O advogado, que mora no Aleixo, e o assessor, morador do Parque 10, foram ouvidos após a equipe da delegacia cumprir mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva.

“Conseguimos recuperar a motocicleta da vítima. O veículo não apresentava qualquer tipo de restrição. Cabe ressaltar que recebemos algumas denúncias informando que o assessor em questão se passava por advogado. Inclusive, foi registrado, recentemente, no 9º DIP, processo por exercício ilegal de profissão em nome do assessor do advogado”, explicou Joyce Coelho.

A autoridade policial ressaltou que na casa do assessor do advogado foram encontrados muitos documentos de identificação, como Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteiras de Trabalho, provavelmente provenientes de outros atos ilícitos.

“Nossa equipe de investigação dará continuidade às diligências até esclarecermos o motivo pelo qual o homem mantinha tantos documentos pessoais na casa dele”, argumentou.

Os infratores foram conduzidos ao prédio do 11º DIP, onde os policiais constataram, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que o advogado já responde a processo por estelionato e porte ilegal de arma de fogo. A dupla foi indiciada por extorsão e apropriação indébita. O advogado e o assessor dele irão responder ao processo em liberdade.

