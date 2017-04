Advogado baleado em tentativa de assalto morre no 28 de Agosto

O advogado Mansour Francis Chehuan Neto morreu no final da manhã desta quarta-feira (26) no Hospital Pronto-socorro 28 de Agosto. Ele foi internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do hospital após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Mansour Francis, que também é empresário do setor de venda de veículos, foi baleado no rosto, abdômen e peito na última segunda-feira (24), quando ia até um banco na avenida Tancredo Neves, onde faria um depósito de R$ 35 mil.

Segundo testemunhas, o advogado foi abordado por dois homens em uma motocicleta modelo Falcon, de cor vermelha e placa não revelada. Ao perceber a movimentação, o empresário tentou fugir. Entretanto, durante a perseguição, ele acabou sendo baleado e bateu o carro.

A dupla fugiu sem levar o dinheiro. Na terça-feira (25), três pessoas foram presas suspeitas de participarem do assalto, mas negaram o crime à polícia.

Segundo o delegado Henrique Brasil, após os policiais receberem uma denúncia informando que o trio poderia estar envolvido no latrocínio (roubo seguido de morte) do advogado, a equipe de investigação foi até a quitinete onde os três estavam e prendeu os suspeitos.

“Quando chegamos na casa, Kelton, Walberthe e Sley estavam dentro do quarto, uma vez que os três mantêm um relacionamento amoroso e, em seguida, encontramos as drogas. Em depoimento, eles negaram envolvimento no latrocínio, mas confessaram o tráfico de drogas e também os roubos de celulares”, informou.

O caso foi registrado no 23ºDIP, mas foi repaasado para a Delegacia Especializa em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), que segue com as investigações para chegar até os autores do crime.

Mara Magalhães

EM TEMPO