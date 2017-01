Advogada é detida tentando entregar dinheiro para preso do Compaj

A advogada Camila Uiara Vieralves Almeida foi detida dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na tarde desta terça-feira (24) ao tentar entregar dinheiro para um dos presos.

Segundo um documento da Vara de Execuções Penais (VEP), ela e uma outra advogada obtiveram autorização do juiz Luis Carlos Valois para visitarem o preso Josiel Silva de Souza, que está preso por roubo.

Segundo fontes da unidade prisional, somente Camila teria seguido para o encontro com o detento. Ela teria sido flagrada por agentes penitenciários.

Advogados da Comissão de Prerrogativas da secção Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estão acompanhando o procedimento de lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ainda não foi informado o crime que a advogada será enquadrado. Uma das hipóteses é que seja pelo artigo 349 do Código Penal, que trata de favorecimento real: “Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”, que prevê punição de, no máximo, seis meses de detenção que, nesse caso, pode ser convertida em pena alternativa sem a necessidade de prisão.

Contudo, segundo advogados ouvidos pela reportagem, a OAB abrirá um processo disciplinar no âmbito do Tribunal Ético Disciplinar (TED) e, dependendo da avaliação, ela até poderá perder o registro profissional.

O caso será encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Márcio Azevedo

EM TEMPO