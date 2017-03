Adversário do Fast na Copa Verde demite técnico às vésperas de duelo decisivo

Adversário do Fast, no próximo domingo (19), pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Verde 2017, o Santos-AP está sem treinador para o duelo. Isso porque a diretoria demitiu o técnico Minga, nesta quinta-feira (15), em reunião ocorrida na sede do clube, em Macapá (AP).

“Comandei os treinos de sábado, domingo e fui pego de surpresa. Não esperava, mas faz parte do futebol. Infelizmente essas coisas acontecem com quem leva a vida de treinador”, disse por telefone o técnico Minga, na saída da reunião com o presidente santista, Luciano Marba, e supervisor de futebol, Moisés Anjos Maciel.

Portanto, o próprio presidente Luciano Marba dirigirá interinamente o time no banco de reservas durante o jogo de domingo contra os amazonenses.

Indagado sobre o principal motivo de sua demissão, o treinador evitou esticar o assunto, mas garantiu que a proibição do elenco e comissão técnica de ceder entrevista à imprensa amapaense e amazonense não foi crucial.

“Ceder entrevista não atrapalha o desenvolvimento do time, mas sempre fomos paciente enquanto as decisões da diretoria. Mas, aconteceram outros desentendimentos que somados a este foram decisivos para minha saída”, contou o treinador, que aguarda proposta de uma equipe participante na elite do amapaense.

Fast Clube e Santos-AP duelarão, às 17h, deste domingo (19), no estádio do Zerão, em Macapá (AP). Os amazonenses venceram por 1 a 0 o primeiro duelo disputado na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Rolo Compressor jogará com vantagem do empate para seguir na competição. Os donos da casa precisarão vencer por dois gols de diferença ou caso vençam por 1 a 0 forçarão uma disputa de pênaltis. Caso o time amazonense assinale algum gol na casa do adversário não haverá pênaltis e o peixe será obrigado a vencer por dois gols de diferença.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO