Adutora rompe e trânsito é desviado na avenida Cosme Ferreira

O trânsito na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste, próximo a transportadora Atlas, (sentido Bairro-Centro) sofreu alterações, na noite desta quarta-feira (22), por volta das 21h30, após uma adutora da empresa de água Manaus Ambiental romper.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estão na via orientando os condutores para que acessem desvios em ruas próximas ao local.

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da concessionária de água para saber quais ações estão sendo realizadas para conter o vazamento de água, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) irá até o local para avaliar os danos e cobrar eficiência na conclusão dos trabalhos de reparos no local. Ainda não há previsão para a liberação da faixa interditada pelo Manaustrans.

Isac Sharlon

EM TEMPO