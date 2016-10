ADS fecha parceria de R$ 6 milhões com rede atacadista para comércio de pirarucu

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), por meio do Balcão de Agronegócios, fechou nova parceria de R$ 6 milhões com uma rede atacadista de pescado de Manaus, a Frigonorte, para a compra de 400 toneladas do pirarucu pescado na área de manejo do município de Maraã (a 633 quilômetros de Manaus).

De acordo com o presidente da ADS, Lissandro Breval, a parceria vai beneficiar cerca de 120 pescadores de Maraã, que não tinham para quem repassar o produto. “Através do Balcão de Agronegócios da ADS foi possível viabilizar essa comercialização do pescado para o Frigonorte, com a possibilidade de ter esse produto tanto nos supermercados na cidade como na merenda escolar das escolas públicas do Estado”, disse.

Para o empresário, José Erivaldo Barbosa, da Frigonorte, o Balcão de Agronegócios da ADS, possibilitou o contato da empresa com os pescadores de Maraã. “A iniciativa da ADS foi primordial para termos acesso aos pescadores de Maraã. Com a iniciativa, todos ganham gerando fonte de economia para o estado e valorizando o trabalho rural”, destacou.

Ele pontuou que a rede atacadista será responsável por coletar o produto em Maraã não gerando custo ao pescador. A empresa, também, proporcionará ao município toda a estrutura para realizar a operação de despesca e salga do pirarucu, facilitando o trabalho do pescador, gerando mais renda e diminuindo os custos de operaçã45o da comunidade, além de fornecer um pescado de mais qualidade ao consumidor.

Na semana passada, a ADS, também, conseguiu fechar uma parceria com outra rede de supermercados de Manaus, o “Baratão da Carne”, para fornecer produtos regionais de agricultores do Amazonas. A negociação beneficiou 1,5 mil produtores e deverá gerar, pelo menos, R$ 1,5 milhão ao mês aos empreendedores. Nesse caso, agricultores de quatro municípios foram beneficiados, como Manaus, Iranduba, Itacoatiara e Rio Preto da Eva.

Lissandro Breval ressaltou que essa parceria, também, foi fruto do Balcão de Agronegócios, na Feira de Produtos Regionais do Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam).

Jornal EM TEMPO